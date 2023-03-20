Parasetamol Ne İşe Yarar? Parasetamol Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Parasetamol ne işe yarar ya da parasetamol nedir, ilaç sanayinde ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip olarak bilinir. Halk arasında yaygın olarak kullanılan parasetamol ne için kullanılır, sorusunun cevabını da en genel anlamıyla ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak verebiliriz. Bu durumda Parasetamol hangi ağrılara iyi gelir, dediğimizde cevabın ilacın kullanım amaçları doğrultusunda verildiğini görürken ne zaman kullanılır sorusunun yanıtını da hekimler yanıtlamaktadır.

Parasetamol Nedir?

Parasetamol ilaç ağrı kesici ilaçlar içinde yer alan bir ilaçtır. Halk arasında oldukça aygın olarak bilinen bu ilaç baş ağrısı, kas ağrıları, küçük artrit (eklem iltihabı) ağrısı, diş ağrısı gibi hafif ila orta şiddette ağrıların yanı sıra soğuk algınlığı, grip, burkulma ve karın kramplarını içeren ağrılı adet görme (dismenore) kaynaklı ağrıların giderilmesinde kullanılmaktadır.

Parasetamol Ne İşe Yarar?

Ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip olan bu ilaçlarhemen her ağrı için kullanılabilmektedir. Ağız yoluyla alınmaktadır ve hemen enzime başlanmaktadır. Parasetemol ilaçların faydaları şunlardır:

Baş ağrısı, migren, âdet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir. Bunun yanında yüksek ateş durumunda ateş düşürücü olarak kullanılır.

Parasetamol Yan Etkileri Nelerdir?

Her ilaçta olduğu gibi parasetamol ilaçlarda yan etki olarak: Deride püriritik makulopapüler döküntüler, ürtiker, methemoglobinemi ve bazı gastrointestinal belirtiler gibi yan etkiler görülebilir. Bunların yanında yorgunluk, kusma, ishal, kızarıklık ve şişlik gibi yan etkiler de görülebilir.

Parasetamol Ağrı Kesicilerde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Yan etkilerin yanında dikkat edilmesi gereken nokta, günlük alınabilecek en fazla doz 4 gramdır. Özellikle aktif alkolizm, viral hepatit, karaciğer hastalığı ve ağır böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Aynı zamanda kronik alkoliklerde ise terapötik dozları takiben hepatotoksisite ve karaciğer yetmezliği gelişir. Bu nedenle kronik alkol bağımlılarında güvenli doz saptanamadığından, günde 2 gram ya da daha düşük dozlar önerilir. Alışılmış terapötik dozlarda kısa süreli olmak şartıyla gebeliğin tüm dönemlerinde kullanılabilir. Yüksek dozlarda devamlı kullanımı annede anemiye, yeni doğan bebekte ise ölümcül böbrek hastalığına neden olabilir; ama bunun dışında gebelerde güvenle kullanılabilir.