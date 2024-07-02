Parkinson'da umut veren tedavi! Tek bir ameliyatla...

Parkinson başta olmak üzere çeşitli hareket bozukluğu hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve halk arasında “Beyin pili” olarak da bilinen “Derin Beyin Stimülasyonu” tedavisi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla uygulanıyor. Hastane bünyesinde; nöroloji, beyin cerrahi ve psikiyatri uzmanı hekimlerinin yer aldığı komisyon tarafından değerlendirilen hastalar, 5 yıllık detaylı takibin ardından gerçekleştirilen ameliyat ile şifaya kavuşuyor.

İHA Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:34 PAYLAŞ ABONE OL

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareket bozukluğu hastalıklarının tedavisi için kurulan Derin Beyin Stimülasyonu Komisyonu üyeleri; Doç. Dr. Demet Yıldız, Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Doç. Dr. Sinay Önen ve Uzm. Dr. Selahattin Biçer, beyin pili tedavisi hakkında merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Beyin pili tedavisinin parkinson ağırlıklı olmakla birlikte esansiyel tremor ve distoni gibi hareket bozukluklarında da uygulandığının bilgisini veren Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Yıldız, tedavi için çeşitli kriterlerin bulunduğunu belirtti. Çeşitli riskleri barındırdığı için 75 yaş üstüne ameliyat önermediklerini vurgulayan Doç. Dr. Yıldız, "Hastaların en az 5 yıl Parkinson tanısı ile takip edilmesi gerekiyor. Bunun nedeni bu süreçte hastaların tanısının netleşmesidir. Parkinson plus dediğimiz benzer hastalıkları ekarte etmemiz ve tedavi yanıtını değerlendirmemiz için hastalarımızın en az 5 yıllık takipte olması gerekiyor. Psikiyatrik açıdan değerlendirmesini yapıyoruz. Demansın olmaması gerekiyor. Ciddi unutkanlığı olan hastalara biz bu tedaviyi uygulamıyoruz. Ayrıca ağır psikiyatrik bozukluğu olan hastalarımıza da bu tedaviyi uygulamıyoruz" dedi.