Parmaklarda oluşan o ağrıya dikkat! Özellikle kadınlar risk altında...

Gün içerisinde de olabileceği gibi özellikle sabah kalktığınızda parmakta hissedilen sertlik, ağru ve şişlik tetik parmak hastalığının habercisi olabilir. Konu hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, özellikle kadınların ve müzisyenler gibi belirli meslek gruplarının risk altında olduğunu bleirtirken diyabet, romatoid artrit ve gut hastalığı bulunanların da dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:47 PAYLAŞ ABONE OL

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, tetik parmak hastalığına ilişkin "Tendonlar kasların kemiklere yapıştığı sonlanma noktalarıdır ve kaygan kılıfları içinde seyrederek kasların oluşturduğu kuvvetleri kemiklere ileterek hareket sağlar. Tetik parmak hastalığı fleksör yani parmakların bükücü tendonunda inflamasyon ve şişlik gelişmesi nedeniyle tendonun kılıfı içinde belli bir noktada sıkışması sonrasında meydana gelir. Bunun sonucunda parmağı büktükten sonra açarken ağrı, takılma-tetiklenme şikâyetleri meydana gelir.

Diyabet, romatoid artrit ve gut hastalığı bulunanlarda, parmaklarını uzun süre zorlayıcı şekilde kullanan müzisyenlik gibi meslek gruplarında ve kadınlarda daha sık görülür. Tetik parmak hastalığının görülme sıklığı genellikle 45 yaşından sonra artar. Hastalıkta orta parmak ve yüzük parmağının daha sık etkilenmesiyle birlikte tüm parmaklarda görülebilir. Özellikle sabah uyanma sırasında parmakta sertlik, avuç içinde parmak tabanında ağrı ve şişlik, parmak hareketleri sırasında ağrı ve atlama hissi en sık görülen belirtilerdir. İlerlemiş vakalarda parmak bükülü pozisyonda kilitlenmiş olarak kalabilir" diye konuştu.