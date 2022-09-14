Parmaklardaki his kaybı o hastalığın habercisi! Uzun süre bunu yapanlar dikkat etmeli...

Son zamanlarda giderek yaygınlaşan masa başı işler kübital tünel sendromunun görülme sıklığını da arttırdı. Bireylerin uzun süre dirseklerinin bükülü olmasıyla ortaya çıkan bu rahatsızlık, özellikle yoğuk klavye ve fare kullanan kişilerde görülüyor. Konu hakkında detaylı bilgiler veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, çeşitli önerilerde ve uyarılarda bulunarak neler yapılması gerektiğini anlattı.

AA Giriş Tarihi: 14.09.2022 14:10 PAYLAŞ ABONE OL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, "Özellikle masa başı çalışanlarda, yoğun klavye veya maus kullananlarda sıklıkla görülmeye başlanan bu rahatsızlık (dirsekte sinir sıkışması) tedavi edilmezse ciddi bir sağlık sorununa yol açabilir.". değerlendirmesinde bulundu. Nihal Özaras, elin dördüncü yani yüzük parmağı ve beşinci parmağı olan serçe parmakta ağrı, uyuşma gibi şikayetlerin olması halinde "Kübital Tünel Sendromu" yani dirsekte sinir sıkışması olabileceğini ifade etti.

Dirsekte sinir sıkışmasının dirseğin uzun süre bükülü olarak kalmasından kaynaklandığını belirten Özaras, "Dirseğin arka kısmında yer alan bir kanaldan ulnar sinir adı verilen bir sinir geçmektedir. Çalışma şartları, hobi aktiviteleri veya alışkanlıklar nedeniyle dirseğini uzun süre bükülü durumda tutan kişilerde bu sinir dirsek kanalında basıya uğrar. Eğer bu durum uzun süre devam ederse zamanla sinirde zedelenme meydana gelir." açıklamasını yaptı. Özaras, "İlk başlarda sadece dördüncü ve beşinci parmaklarda duyu kaybı, uyuşma, ağrı gibi şikayetlerle karşımıza çıkan kübital tünel sendromu, erken dönemde tedavi edilmezse elde güçsüzlük; düğme ilikleme, şişe kapağı açma gibi motor becerilerde ve kavramada bozukluk gibi önemli klinik tablolara neden olur.""uyarısında bulundu.