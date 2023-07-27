Pelvis Kemiği Neresi? Pelvis Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

İnsanların oturup kalkabilmesi için önemli olan pelvis kemiği nerede diye araştıranlar için bu, kalçadaki en önemli yapılardan biridir. Mesane, cinsel organlar ve bağırsakları korumakla görevli olan pelvis kemiği neresi diyenlerin, vücudun alt kısmında olduğunu ve bacaklar ile üst gövde arasında yer aldığını öğrenmesi gerekir. Pelvis kemiği ağrısı nerede hissedilir ve neden olur diye düşünenlere, cinsel organlarla ilişkili olduğu da söylenebilir.

Pelvis Kemiği Nerededir?

Cinsiyete göre farklı bir yapı sergileyen pelvis kemiği, kalça kemiklerinin, koksigeal kemiğin ve sakral kemiğin bir araya gelmesi sonucu oluşur. Halk arasında "leğen kemiği" olarak da bilinir ve kalçadaki önemli kemiklerdendir. İnsan bedeni için oldukça mühim fonksiyonları bulunur. Alt ile üst gövde arasındaki bağlantının sağlamasında rol oynar. Bacaklar ve omurga arasında bir köprü görevi görür. Kasık ve kuyruk sokumunu (sakrum) birbirine bağlayan kemiklerden meydana gelir. Bunlar, iskium, pubis ve iliumdur. Vücudun oturup kalkmasını ve ayakta durabilmesini sağlar. Ek olarak, cinsel organları, mesaneyi ve bağırsakları çevreleyerek onları korur.

Pelvik Ağrı Nedir?

İdrar, sindirim ve üreme sisteminde oluşan birtakım sorunlar, pelvik ağrıya neden olan etkenlerdir. Bu bölgedeki kronik ağrıların bir diğer sebebi ise sinirlerin hasara uğraması ile kas ve bağ dokularında meydana gelen zedelenmelerdir. Ağrılar, cinsiyete bağlı olarak farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Tek başına bir sağlık sorunu olarak değerlendirilebilirler, ancak başka hastalıkların belirtisi olabileceği de muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. Nedeni her ne olursa olsun pelvik ağrının en çok vurduğu yerler, kasıklar, kalça ve sırt bölgesidir. Kadınlarda, erkeklere oranla daha fazla görülür. Ağrıdan ziyade kramp ve kas kasılması şeklinde ortaya çıkar. Kronik pelvik ağrılarının başlıca nedenleri ise şu şekilde ifade edilebilir:

Kabızlık

Fıtık

Romatizma

Irritabl bağırsak sendromu

Jinekolojik rahatsızlıklar

İdrar torbasının iltihaplanması (İnterstisyel sistit)

Üretrol sendrom (Sık idrara çıkma)

İnflamatuar rahatsızlıklar

Sinir tuzağı

Sinirlerdeki fonksiyon bozukluğu

Skar dokuda oluşan sinir sıkışması

Omurilik, boyun, sırt ve diğer bölgelerde oluşan ağrılar

Pelvikteki ağrı belirtileri arasında ise şunlar yer alır:

Kasıklarda ağrı ve batma

Adet döneminin sancılı geçmesi

Aralıklarla gelen akıntı

Cinsel ilişki esnasında veya sonrasında oluşan ağrı

Bu gibi belirtiler görüldüğü takdirde derhal bir kadın hastalıkları, fizik tedavi veya genel cerrahi uzmanına gidilmelidir.