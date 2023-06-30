İnsanların yaşaması için hayati önem taşıyan organlardan biri böbreklerdir. Böbreklerde hasar meydana geldiğinde çeşitli tedavi metotlarına başvurulmaktadır. Periton diyaliz yöntemi de bu tedavi şekilleri arasında yer almaktadır. Pek çok kişi bu yöntemin tam olarak ne olduğunu bilememektedir. Bu yazımızda sizler için periton diyalizi nedir, periton diyalizi nasıl ve hangi hastalara yapılır gibi soruların cevaplarını ele aldık.

Periton Diyalizi Nedir?

Sağlık alanında diyaliz tedavileri ayrı bir öneme sahiptir. Bu tedavi yöntemleri insan hayatını tehdit eden faktörleri ortadan kaldırmada oldukça etkilidir. Toplam iki farklı diyaliz tedavisi mevcuttur. Bu tedavi çeşitlerinden biri vücut dışına uygulanırken diğeri ise vücut içine uygulanmaktadır. Vücut içine uygulanan tedavi yöntemi, periton diyalizi olarak adlandırılmaktadır. Periton insan vücudunda bulunan bir zar olarak karşımıza çıkmaktadır. Karın boşluğu içerisinde yer alan bu zar, hem karın duvarını hem de organları sıkıca saran bir pozisyondadır. Bu yüzden periton diyalizine karın diyalizi de denmektedir. Bu diyaliz yöntemi son derece önemli olduğu için alanında uzman olan nefroloji doktorları tarafından yapılmaktadır.

Periton Diyalizi Nasıl Yapılır?

Periton diyalizinin uzman hekimler tarafından uygulanması son derece önemli bir konudur. Bu diyaliz yöntemi daha çok böbreklerde meydana gelen sorunların giderilmesinde tercih edilmektedir. Böbreklerde herhangi bir hasar oluştuğunda ve erken dönemde müdahale edilmediğinde ortaya ciddi böbrek yetmezliği gibi hastalıklar çıkabilmektedir. Böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi adına periton diyalizinden yararlanılmaktadır. Bu bağlamda periton diyalizi kaç saat sürer konusu gündeme gelir. Bu diyaliz tedavisi ortalama sekiz ile 10 saat aralığında sürebilmektedir. Bu diyaliz yönteminin uygulanma şekli ise şöyledir:

İlk olarak kişinin karın boşluğuna kateter denen bir tüp yerleştirilmektedir.

Tüp yerleştirme işlemi bittikten sonra bu tüpün içerisine yaklaşık iki litre kadar diyaliz sıvısı konulmaktadır.

Karın boşluğuna verilen bu sıvı ile kanda biriken toksinler ve zararlı maddeler temizlenmektedir. Belirli aralıklarla bu sıvının boşaltılıp yerine yeni sıvı koyulması gerekir.

Bu diyaliz yöntemi hastanın durumuna göre makine aracılığıyla yapılabildiği gibi elle de yapılabilmektedir. Makine aracılığıyla yapılan metotta sıvı değişimi kendi kendine olmaktadır.

Periton Diyalizi Hangi Hastalara Yapılır?

İnsanların sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için önemli organlar arasında bulunan böbreklerin işlevlerini doğru bir şekilde yapması son derece önemlidir. Böbrek hastalıklarının tedavisinde son derece önemli bir yere sahip olan tedavi yöntemlerinden biri periton diyalizidir. Bu yöntemin en önemli avantajlarından biri kalbe baskı yapmamasıdır. Bu yüzden genci yaşlısı demeden kardiyavasküler sistemle ilgili rahatsızlığı olanlarda da rahatlıkla uygulanabilmektedir. Birçok kişinin bu tedavi yöntemiyle ilgili en merak ettiği konulardan biri günde kaç kez yapılır konusudur. Bu diyaliz metodu gün içerisinde dört veya beş kere yapılabilmektedir. Ancak bu sayı hastanın durumuna göre değişebilmektedir. Bu diyaliz yöntemi psikolojik rahatsızlıkları olmayan, karında fıtık rahatsızlığı olmayan, bağırsak problemi yaşamayan tüm bireylere uygulanabilmektedir.