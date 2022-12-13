PET Çekilen Kişi Radyasyon Yayar Mı? PET Çekilen Kişiye Yaklaşılır Mı ve Vücuttaki Radyasyon Çekimden Kaç Saat Sonra Atılır?

Kanser hastalığı gibi pek çok hastalığın görüntülenmesinde önemli bir işleve sahip PET, bir görüntüleme sistemidir. Özellikle kanser hastalığının tanı ve evrelemesinde kullanılan bu teknoloji, kanserin doğru tedavi planlaması için de kullanılmıştır. Peki PET çekilen kişi radyasyon yayar mı? Bu gibi sorular, özellikle PET çektirecek kişiler için önem taşıyacaktır. PET çektirecek kişiler radyasyon yayıp yaymama konusunda endişeye kapılırlar. Bu da onların kafasında soru işareti bırakır. PET çekilen kişiye yaklaşılır mı ve vücuttaki radyasyon çekimden kaç saat sonra atılır? Bu tür sorular çoğu kişi için merak konusu olmuştur. Bu yazımızda sizler için PET çekilen kişi radyasyon yayar mı sorusuna cevap aradık.

PET Çekilen Kişi Kaç Saat Radyasyon Yayar?

Pozitron emisyon tomografisi olarak da bilinen PET, özelikle kanserli alanı değerlendirmede, kanserin evresini belirlemede kullanılır. Aynı zamanda kemoterapi gibi tedavilerin kanserli alana etkisini gözlemlemede önemli bir işleve sahip PET ile ilgili da sorular da çoğu kişinin aklında soru işareti bırakmıştır. PET çekilen kişi kaç saat radyasyon yayar sorusu da çoğu kişinin aklında soru işareti bırakacaktır. PET çekimi sonrasında vücuda verilen madde radyoaktif bir maddedir. Bu maddenin vücuttan atılması ise ortalama 4-6 saattir. Bu süre boyunca özellikle bu kişilerin bebeklerden ve gebelerden uzak durması önemlidir.

PET Çekimi Sonrası Radyasyon Ne Kadar Sürede Atılır?

PET çekimi sonrası radyasyon vücuttan ne kadar sürede atılır sorusu çoğu kişinin merak ettiği ve araştırdığı sorular arasındadır. PET'te kullanılan radyoaktif maddenin tamamen vücuttan atılması 12 saat sürmektedir. Bu süre boyunca kişilerin çekim sonrası hastanede başka birime gitmeden özel araçla oradan ayrılması önemlidir. Hastanede yatan kişiler için de izolasyon koşulları sağlanmalıdır.

PET Çekilen Hastaya Yaklaşılır Mı?

Yaklaşık 25 dakika süren PET çekimi sonrası hastanın radyasyon yaydığı ve bu konuda dikkatli olması gerektiği önem taşımıştır. PET çekilen hastaya yaklaşmak kişi için riskli olabilir. Özellikle gebe kadınların radyasyona maruz kalmış bu kişilerin yanında bulunması büyük risk faktörüdür.

PET Çekilen Kişi Radyasyon Yayar Mı?

PET çekiminde kullanılan madde kısa ömürlüdür. Bu nedenle ilk 6 saat, kişinin ailesine ve çevresine radyasyon güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturmaz. Fakat bebekler ve gebe kadınlar bu saat içerisinde PET çekilen kişi ile beraber olmaması önemlidir.