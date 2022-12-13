PET Çekimi Ne Kadar Sürer? PET Nasıl Çekilir ve Kaç Dakika Sürer?

PET çekimi ne kadar sürer sorusuna her zaman net yanıt bulmak mümkün olmayabilir. Çekimin yapılacağı yerdeki yoğunluk ve işlem öncesi hazırlıklar süreyi etkilemektedir. Bu nedenle PET kaç dakika sürer sorusuna ancak ortalama bir rakam ile yanıt verilebilir. PET çekimi sonrası banyo yapılır mı sorusu da hastalar için önemlidir. PET nasıl çekilir ve kaç dakika sürer sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamında paylaştık.

PET Çekimi Ne Kadar Sürer?

PET/CT günümüzde birçok hastanın daha sağlıklı bir yaşama kavuşturulmasında oldukça önemli olan teknolojiler arasında yer almaktadır. PET/CT ile bilgisayarlı tomografi yönteminin birleştirilmesi birçok hastalığın teşhisi açısından önemli yöntemlerden biridir. Büyük bir oranda kanser tanı ve evrelerinde bu yöntem kullanılmaktadır.

Kanserin ilk defa teşhis edilmesi, hangi evrede olduğunun bilinmesi ve yayılma riskleri hakkında bilgi veren bir yöntemdir. Bu işlem öncesinde ve sonrasında hastaların mutlaka dikkat etmesi gereken birtakım detaylar bulunur. Çekim süresi de çekilecek bölgeye ortalama olarak 20- 25 dakika sürmektedir.

PET Nasıl Çekilir?

PET çekimi için hastaların en az 6 saat kadar aç kalması gerekir. Bu süreçte ilk olarak hastaların kan şekerinin ölçümü yapılır. Kan şekeri istenilen sınırlarda tespit edilir ise hastaya damardan radyoaktif madde enjekte edilmektedir. Bu maddeler farklı türlerde olmakla birlikte genelde en çok tercih edilen ve kullanılan madde F-18 Florodeoksiglikoz maddesidir. Enjeksiyon takibi sonrasında hastalar bir saat kadar bekletilir. Daha sonra ise hasta PET/CT cihazına çekim işlemi için makineye alınır.

PET Sonrası Banyo Yapılır mı?

PET çekimi sonrasında hastaların yiyip içmesinde bir sakınca yoktur. Hastalar 4-5 saat boyunca radyasyon yaydığı için de gebelerden uzak durmalıdırlar. Bu işlem sonrasında hastaların banyo yapmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır.