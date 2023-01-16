Pika Sendromu Nedir? Yetişkinlerde ve Bebeklerde Pika Sendromu Belirtileri Neler, Kimlerde Görülür ve Tedavisi Nasıldır?

Pika sendromu nedir bilmek mi istiyorsunuz? Çocuğunuz kil, kireç, toprak gibi maddeler yiyorsa bu sendromu yaşıyor olabilir. Bunu bilmek için düzenli bir gözlemle pika sendromu belirtilerini fark edebilirsiniz. Genellikle psikolojik sorunlar ya da vitamin eksikliğinden dolayı olduğunu düşünebilir. Fakat bu durum farklı nedenlerden de kaynaklanabilir. Yetişkinlerde pika sendromu tedavisi için gerekli ön muayene yapılıp sendromun neden kaynaklandığını bulmak gerekir. Sizler için pika sendromu nedir, kimlerde görülür sorularının detaylarını başlıklar halinde derledik.

Pika Sendromu Nedir?

Halk arasında genellikle yabancı madde yeme alışkanlığı olarak bilinir. Kil, kireç, toprak gibi normalde yenmemesi gereken maddeler yendiği zaman pika sendromu akıllara gelir. Kimi zaman vitamin eksikliğinden kimi zaman psikolojik sorunlardan olduğu düşünülür. Fakat nörolojik bir sebep de bu durumu tetikliyor olabilir. Hastanelerde olacağınız uygun bir ön muayene ile sendromun kaynağını bulabilirsiniz.

Yetişkinlerde Ve Bebeklerde Pika Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Pika sendromunun belirtileri gözlemlenerek fark edilebilir. Bu belirtiler; karın ağrısı, kabızlık, ishal, yenilen yabancı maddelerden dolayı oluşan bağırsak enfeksiyonları ya da bağırsakların hasar görmesi gibi sorunlar pika sendromu belirtileri olabilir. Fakat kişiye pika sendromu diyebilmek için bir aydan uzun süre gıda olmayan maddeleri yeme alışkanlığı olması gerekmektedir.

Pika Sendromu Kimlerde Görülür?

Genellikle çocuklarda görülmesiyle bilinir. Fakat küçük bir oranda olsa yetişkinlerde de görülebilir. Pika sendromu çocukların hareketlerinden kolayca kendini belli eder. Ancak tanı konulabilmesi için en az 2 yaşında olmalıdır. Çünkü bebeklerde her bulduğunu ağzına götürme alışkanlığı olduğu için bu durum yanlış teşhise neden olabilir.

Pika Sendromu Tedavisi

Pika sendromu olduğu düşünülen kişinin ilk etapta doğal ortamında gözlemlenmesi gerekir. Sonrasında ön muayenesi için hastaneye götürülmelidir. Hastanede kişinin vitamin eksikliği, psikolojik, nörolojik durumuna bakılması gerekir. Tüm bu incelemeler bittiğinde doktorunuz gerekli tedaviyi uygulayacaktır.