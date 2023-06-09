Dört mevsim de bulunabilen sebzelerin başında pırasa gelmektedir. Pırasa lezzetli olduğu kadar sağlık açısından da pek çok yararı olan bir sebze çeşididir. Sofraların vazgeçilmez yemekleri arasında yer alan pırasanın gaz ve şişkinliğe yol açıp açmadığı araştırılan konular arasındadır. Bu yazımızda sizler için pırasa gaz yapar mı, yetişkinlerde, bebeklerde ve emziren annelerde pırasa gaz yapar mı gibi soruların cevaplarını derledik.

Pırasa Gaz Yapar Mı?

Pırasa, çoğunlukla yaprakları için yetiştirilen bir bitki olarak bilinmektedir. Lifli özelliğinden dolayı özellikle kilo vermede etkili bir sebzedir. İsteğe göre hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilmektedir. Bünyesinde A vitamini, B12 vitamini, D vitamini, K vitamini, B6 vitamini ve C vitamininin yanı sıra demir, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller de barındırmaktadır. Pırasanın tüketiminde dengeli olmak oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bu sebze fazla tüketildiğinde gaz ve şişkinlik problemlerinin yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden özellikle midesinden rahatsız olanların veya mide sorunu yaşayanların pırasayı yerken dikkat etmesinde yarar vardır.

Pırasa Bebeğe Gaz Yapar Mı?

Pırasa gaz ve şişkinlik yapan sebzeler arasında bulunmaktadır. Lif oranı yüksek olduğu için kabızlık gibi sorunların giderilmesinde oldukça faydalı bir sebzedir. Protein ve karbonhidrat açısından da yüksek değerlere sahip olan pırasanın bebeklere ölçülü bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Pırasanın bebeklere özellikle altıncı aydan sonra verilmesi tavsiye edilmektedir. Bu sebzenin bebekler üzerinde herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Ancak gaz yapan bir sebze olduğu için bebeklere verirken dikkat edilmesi gerekmektedir. Doktorların önerileri doğrultusunda hareket ederek bebeklere verilmesi son derece önemlidir.

Pırasa Emziren Anneye Gaz Yapar Mı?

Soğan, sarımsak, lahana, kereviz, kabak, pırasa, brokoli gibi sebzeler gaz sancısına neden olan sebzeler arasında yer almaktadır. Bu yüzden pırasa da hem şişkinlik hem de gaz yapan bir sebze olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda birçok anne adayı pırasa anne sütüne gaz yapar mı diye merak etmektedir. Pırasa gibi gaz yapan sebzelerin iyi pişirilmesi gerekmektedir. Fakat bu sebzelerin çok iyi pişirilmesi demek gaz yapıcı özelliklerini yok etme manasına gelmemektedir. Pişmiş bir pırasa yemeği de çok fazla tüketildiğinde gaz yapabilmektedir. Bu yüzden pırasanın gaz yapma niteliği emziren annelerin anne sütüne geçerek, hem anne adayını hem de karnındaki bebeği rahatsız edebilmektedir.