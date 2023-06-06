Plank Hareketi Hangi Kasları Çalıştırır? Plank Duruşu Nereyi Çalıştırır, Hangi Kasları Güçlendirir?

Plank hareketi nereyi çalıştırır sorusuna cevap bulmak için sağlık ve spor kaynaklarını inceleyebilirsiniz. Plank duruşu hangi kasları çalıştırır başlığında aradığınız cevabı bulabilirsiniz. Plank hangi kasları güçlendirir veya bu hareket yağları eritir mi soruları, spor yapanlar için temel konular arasında kabul edilir. Kas yapmak için de plank hareketi tercih edilebilir. Plank kas yapar mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Plank Hareketi Nereyi Çalıştırır?

Plank hareketi, dirsekler üzerinde yere uzanıp düz bir şekilde durma hareketidir. Bu hareket esnasında ayak parmak uçlarında durulur ve baş ileri bakar. Söz konusu hareket özellikle karın kas grubunun çalışması için yapılır. Özellikle core adı verilen bölgedeki kasların bu şekilde çalıştırılması hedeflenir. Plank hareketi esnasında kalça ve bel bölgesindeki kaslar da çalıştırılır. Düz, çapraz ve yan karın kasları özellikle güçlenir.

Plank hareketi, antrenmansız kişiler için zor bir hareket gibi görülebilir. Fakat zaman içerisinde bu hareketi çok daha kolay yaptığınızı göreceksiniz. 20 saniye plank hareketi 10 saniye dinlenme şeklinde 4 ya da 8 set şeklinde hareketi yapabilirsiniz.

Plank Yağları Eritir Mi?

Plank hareketi karın kaslarının güçlenmesini sağladığı gibi bu bölgedeki yağların eritilmesinde de çok etkilidir. Doğal olarak kilo vermek isteyenlere de plank hareketi yapması tavsiye edilir. Belli bir süre sonra karın bölgesindeki yağlar eriyecek, kaslar güçlenecek ve fit bir görünüm alacaksınız. Söz konusu hareket güçlü bir kondisyona sahip olmanızı da sağlayacaktır.