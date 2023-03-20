Plank Ne İşe Yarar? Plank Hareketi Kaç Kalori Yakar, Göbek Eritir Mi, Beli İnceltir Mi?

Plank ne işe yarar, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan sporda plank hareketi faydaları açısından önemlidir. Karın ve göbek bölgesi için çok faydalı olan plank duruşu göbeği inceltir mi, baktığımızda verimli sonuçlara ulaştırdığına varırız. Bel bölgesi için de geçerli olduğu için beli inceltir mi ve de plank karın kası yapar mı, sorularının yanıtı da bu durumda evet olacaktır. Plank karın ve sırt kaslarını güçlendirmektedir. Süre olarak baktığımızda 1 dakika plank kaç kalori yakar, sorusu için yazımızın devamına bakalım.

Plank Nedir?

Plank, şınava benzemekle birlikte şınavdan farlı olarak sabit durularak yapılan bir harekettir. Herhangi bir araca gereksinim olmadan yapılan bu hareket karın ve sırt kasları için çok faydalıdır. Plank, yoğun enerji ve güç tüketmeksizin belli zaman periyotlarına bağlı kalarak evde yapılarak düzenli tekrarlarla yapıldığında kas ve kemiklere kuvvet kazandırmaktadır.

Plank ‌egzersizinde temel amaç, omurgaya gereksiz yük bindirmeden karın ve sırt kaslarını güçlendirmektir. Plank egzersizlerini düzenli bir şekilde yaparak metabolizmanızın hızını artırabilir, sırt ve karın kaslarınızı sıkılaştırabilirsiniz.

Plank Ne İşe Yarar?

Plank hareketi, şınava benzer bir hareketle yere 45 derece açıyla yapılan bir güç ve direnç hareketidir. Özellikle karın kasları başta olmak üzere bacak ve göğüs kasları çalıştırmaktadır. Plank hareketi vücudun güç, denge ve dayanıklılık becerisini arttırmaktadır. Vücut kontrolünü temel alan bu hareket, yoga ve plates gibi vücut ağırlığına dayanmaktadır. Vücudun birden fazla bölgesine etki eden plank, vücut direncinin artarak sırt bölgesine ve kalorilerin yakılmasında vücuda fayda sağlamaktadır

Bedensel direnci arttırması ve kasların direncini arttırmasının yabında psikolojik olarak da olmlu etkiler yaratmaktadır. Plank hareketi ile vücut güçlendikçe ve dinçlik arttıkça mutluluk hormonu daha fazla salgılanmaktadır. Bu olumlu etkisi de stres ve kaygı gibi duygu durumlarının azalmasına etki etmektedir. Çünkü plank yaptıkça vücut direnç kazanır ve enerji yakımı gereksinimi de artar. Enerji yakım ihtiyacı arttıkça vücut kabiliyetini yükseltir ve spor yapma süresini artırarak zayıflama sürecini olumlu etkiler.

Plank Hareketi Kaç Kalori Yakar?

Plan, kalori ve yağ yakımında oldukça etkiliyken aynı zamanda bel inceltme ve karın kası yapmada çok önemlidir. Plank hareketinin kalori yakımı miktarı vücut yapısı ve egzersiz süresine göre değişmektedir. Bu da yakılan kalori miktarında farklılıklar olacağını göstermektedir. Bunların yanında kilo, vücudun kütle endeksi ve metabolizmanın çalışma hızı da kalori yakımında farklılıklara neden olmaktadır. Dolayısıyla ‌plank yaparken kaç kalori yakıldığının net bir yanıtı yoktur.

Fakat diğer tüm değişkenleri göz ardı ettiğimizde ve sadece kilo ile süreyi göz önünde bulundurduğumuzda ortalama bir değer verecek olursak 70 kg ağırlığındaki bir kişinin 1 dakikalık ‌plank hareketi ile yaklaşık olarak 3 kalori yakacağını söyleyebiliriz.