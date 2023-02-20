Polinöropati Nedir? Polinöropati Belirtileri ve Sebepleri Neler, Tedavisi Var Mı?

İnsan vücudunu ağ gibi saran bir sinir sistemi vardır. Bu sinir sistemi bazı hastalıklar sebebiyle hasar görebiliyor. Polinöropatiye bağlı olarak ortaya çıkan sinir sistemindeki bozulmalar vücudun en uç noktalarındaki el ve ayaklarda uyuşmaya yol açmaktadır. Polinöropati ile ilgili şu soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz; polinöropati nedir, polinöropati ne demek, belirtileri neler, polinöropati neden olur, düzelir mi, polinöropati egzersizleri nelerdir?

Polinöropati Nedir?

Merkezi sinir sistemi dışında kalan bütün sinirler çevresel ya da periferik sinir sistemi olarak isimlendirilir. Beyin ve omurilik merkezi sinir sistemi aracılığı ile vücudun diğer bölgelerinden bilgi alıp bilgi verirken, periferik sinir sistemi ise merkezi sinir sistemini uzuvlara, organlara ve cilde bağlar.

Periferik sinir sisteminin bir bölümünü oluşturan sinirlerde aynı zamanda birkaç farklı hasar meydana gelirse, bu durum polinöropati olarak isimlendirilir. Bu isim çerçevesinde poli çok, nöro sinir ve pati de hasar anlamına gelmektedir.

Polinöropati hastalığında vücuttaki sinirler fonksiyonlarını yitirir ve ortaya nörolojik kayıplar çıkar. Hastalık esnasında duygu ve hareketleri kontrol etmemizi sağlayan sinirler hasar görebileceği gibi, otonom sinirlerin hasar alması da mümkündür. İleri yaşlarda polinöropati görülmesi ihtimali artmaktadır.

Polinöropati Belirtileri ve Sebepleri Neler?

Bu hastalığın altında yatan pek çok sebep vardır. En sık karşılaşılan neden ise şeker hastalığıdır. Bunun yanında metabolik hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ya da genetik rahatsızlıklar da polinöropati oluşmasına sebep olabilir.

Sebepleri;

İnsülin hormonunun kan glukoz seviyesini kontrol edemiyor olması, tip 2 diyabet hastalığı,

Çok fazla alkol tüketimi ve buna bağlı düzensiz beslenme,

Bağışıklık sisteminin sağlıklı dokulara saldırması ve bunun sonucunda ortaya çıkan lupus, çölyak hastalığı, romatoid artrit ve çeşitli otoimmün hastalıklar,

Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar,

Kandaki anormal proteinler, farklı kanser türleri ve lenfoma gibi kemik iliği bozukluğu,

Bazı kalıtsal hastalıklar,

HIV ve AIDS tedavisinde veya kemoterapide kullanılan bir takım ilaçlar,

B1, B6, ve B12 vitaminleri bakımından yetersiz beslenme.

Belirtileri;

Ellerde ve ayaklarda uyuşma, hissiz kalma, yanma, ağrı ya da iğneleme hissi,

Uzuvları kullanırken zorlanma, güçsüzlük, yürüme bozukluğu ve elleri yumruk yapıp açma gibi basit hareketleri yapamamak,

Hareket ederken koordinasyon eksikliği,

Dokunmalara karşı aşırı hassasiyet,

Yaraların çok geç iyileşmesi,

Kas erimesinin başlaması,

Saçlarda ve tırnaklarda dökülme, cilt ve tırnak enfeksiyonları,

Çok terleme,

Kan basıncı ve nabzın normale göre az veya çok olması,

Yemek yerken güçlük çekme.

Tedavisi Var Mı?

Polinöropati tedavisinde ilk yapılması gereken altta yatan sebeplerin tespit edilmesidir. Bu nedenlerin ortadan kaldırılması önemlidir. Örnek verecek olursak mesela diyabet en sık karşılaşılan polinöropati nedenlerinden biridir ve bundan dolayı da polinöropati hastalığının kontrol altına alınabilmesi için önce diyabetin kontrol altına alınması gerekmektedir. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemler ilaç tedavisi, tıbbi tedaviler ve tamamlayıcı tedaviler olmak üzere üç tanedir. İlaç tedavisinde hastanın ağrı derecesine göre ağrı kesici kullanılması mümkündür. Tamamlayıcı tedaviler kapsamında ise masaj, akupunktur, ozon tedavisi, kupa tedavisi ve meditasyon yer alır. Tıbbi yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir;