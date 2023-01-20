Polip Nedir? Bağırsakta ve Rahimde Polip Ne Demek, Tehlikeli Mi, Nasıl Geçer?

Oluşma sebepleri hala netlikle bilinmeyen polipler birçok insan tarafından araştırılan ve cevap bulunmaya çalışan hastalıklardan biridir. Kanserle de ilişkilendirilen poliplerle alakalı birçok soru ve başlık söz konusudur. Tehlikeli mi nasıl geçer gibi sorular da insanların en çok merak ettiği sorulardandır. Peki polip nedir, bağırsakta ve rahimde polip ne anlama gelmektedir. Gelin hep beraber bu sorulara yanıt bulacağınız metnimize beraber göz atalım.

Polip Nedir?

Polipler, içi boşluklu organlarımızın yüzeylerini örten tabakada meydana gelen, çoğunlukla kabartı şeklinde olan anormal doku büyümeleridir. Sıklıkla küçük ebatlıdırlar ve iki farklı formda görülürler. Bunlardan biri mantara benzer. Diğeri ise daha düz bir formdadır ve çevresine göre hafif bir tümseği vardır. Poliplerin büyük çoğunluğu iyi huyludur fakat oluşumlarının ardında anormal hücre büyümesi olduğu için tedavi edilmemeleri ya da alınmamaları halinde kötü huylu hale dönüşebilirler. Kansere dönüşmesi ihtimali; oluştukları yere, neden oluştuklarına ve ne kadar süredir var olduklarına bağlı olarak değişir. Polipler, en yaygın olarak bağırsak ve rahim iç yüzeyinde görülmekle birlikte burun, kulak, boğaz, mide, safra kesesi, mesane gibi vücudun çok çeşitli organlarında da karşımıza çıkarlar.

Bağırsakta ve Rahimde Polip Ne Demektir?

Rahim içi polipler adet düzensizlikleri, kısırlık ve kasık ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Rahimdeki poliplerin büyüklükleri değişmektedir; ancak boyutları çok büyük olmayan küçük yapılardır. İleri kadın yaşı, fazla kilolar ve tamoksifen kullanımı rahimde polip gelişimi için risk faktörleridir. Rahimde bulunan poliplerin çoğu iyi huyludur, sadece %1-2'sinde kötü huylu hastalık görülebilmektedir. Tüplere veya rahim ağzına yakın yerleşen polipler spermlerin tüplere geçişini engelleyerek kısırlığa neden olabilmektedir. Bunun dışında poliplerin salgıladığı bazı maddeler de embriyonun rahme tutunmasına engel olmaktadır. Özellikle rahmin üst ve arka kısmına yerleşen polipler kısırlığa ve gebelik kayıplarına yol açabilir.

Bağırsak Polipleri de bağırsak iç yüzeyinde yavaş yavaş ortaya çıkan aşırı büyümelerdir. İnce bağırsakta da görülmekle birlikte sıklıkla kalın bağırsak ve rektumda izlenirler. Kolon ve rektum polipleri özellikle yaşın ilerlemesiyle daha fazla görülmekte olup kanser gelişiminde ciddi bir risk faktörü oluştururlar. Kalın bağırsak ve rektum yerleşimli polipi olan hastaların da çoğunluğunda herhangi bir şikayet yoktur. En sık ortaya çıkan yakınmaları dışkıda kan görülmesi ve makattan kanamadır. Kolon poliplerinden kaynaklanan uzun süreli kanama, demir eksikliği anemisine neden olabilir. Poliplerin diğer belirtileri karın ağrısı, ishal, kabızlık ve dışkı çapında azalmadır.

Polip Nedenleri Nelerdir?

Poliplerin oluşma nedenlerinin tamamı net olarak bilinmemektedir. Bilinen bazı nedenler şunlardır:

Genetik olarak polip oluşmasına uygun yapının varlığı. Ailede polip görülen yakınlarınız varsa bu durum sizin de polip sorunuyla karşılaşma ihtimalinizi artırır

Enfeksiyon,

Kist ya da tümör varlığı,

Polipin oluştuğu bölgede yabancı bir cisim bulunması,

Midede kronik olarak iltihap görülmesi,

Östrojen hormonunun olması gereken değerlerden çok daha yüksek olması,

Kolon bölgelerindeki hücrelerin genetik yapısında yaşanan değişimler.

Polip Nasıl Teşhis Edilir?

Bağırsak poliplerinin teşhisini kolonoskopi işlemi sağlar. Endoskopi cihazı ile anüsten girilip rektum, tüm kolon bölümleri ve ince bağırsağın son bölümü incelenir. İşlem yapılmadan önce bağırsağı temizleyen ilaçlar kullanılarak bağırsaklarınız boşaltılır. Böylelikle bağırsaklarınızda yer alan polipler net bir şekilde görülür.

Rahim poliplerinde ise zamansız beliren kanamalar ve adet düzensizlikleri gibi belirtiler doktorunuza bu konuda önemli bilgiler verir. Doktorunuz, rahim içini ultrasonografi ile incelemesi neticesinde teşhisi netleştirir.

Polip Tedavisi Nasıl Olur?

Polip tedavisinde süreç birkaç farklı unsura göre belirlenir. Bunlardan birincisi poliplerin bulunduğu yerdir. Bir diğer unsur poliplerin ebadıdır. Bunların dışında poliplerin iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadıklarına bağlı olarak tedavi süreci farklılaşır. Örneğin rahim poliplerinde doktorunuz rahminizi inceledikten sonra polip olup olmadığını görür. Polip varsa bundan bir örnek alarak laboratuvara gönderir. Polipiniz sizde herhangi bir şikayete neden olmuyorsa tedavi yapılmaz fakat belirli aralıklarla düzenli kontrole gelmeniz istenir. Polipleriniz nedeniyle şiddetli kanama yaşıyorsanız, gebe kalmanızda sorun yaratıyorlarsa cerrahi operasyonla alınırlar. Menopozun ardından ortaya çıkan poliplerde de tedavi yöntemi, alınması yönündedir.