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Portakaldan daha zengin bir C vitamini kaynağı! Her yemeğinize 1 tane koyarsanız…

Kış aylarının gelmesiyle hepimiz daha sağlıklı olmak adına neler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Hastalıklardan korunmada ve hızlı iyileşmenin en önemli anahtarı ise C vitamininde yatmaktadır. Uzmanlar kadınların günde 70 mg, erkeklerin ise 96 mg C vitamini tüketmesi önermektedir. Tüketebileceğiniz en zengin C vitamini kaynaklarının başında ise şunlar geliyor…

Giriş Tarihi: 22.11.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 13:46
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Portakaldan daha zengin bir C vitamini kaynağı! Her yemeğinize 1 tane koyarsanız…

C vitamini bakımından en az portakal kadar zengin kaynakların arasında şunlar yer alıyor.

PATATES

Patateslerin gereksiz kalori içerdiğine dair yaygın inanış aslında yağda kızaran ve sosla tüketilenler için geçerlidir. Ancak sağlıklı bir şekilde haşlanarak ya da fırında hazırlanmış orta boy bir patates aslında lif, potasyum, B6 vitamininin yanı sıra ve yaklaşık 42 mg C vitamini içerir.

DOLMALIK BİBER

Tüm dolmalık biberler eşit değerlere sahip değildir. Hepsi yüksek miktarda C vitamini içerir, ancak renge bağlı olarak önemli ölçüde farklı seviyelerde barındırmaktadır. Yeşil biberlerin her biri yaklaşık 95 mg, kırmızı biberler 152 mg, ancak sarı biberler şaşırtıcı bir şekilde 341 mg C vitamini içeriyor.

FRENK ÜZÜMÜ

Günlük ihtiyacınızın tamamını karşılamak ve hatta bu miktarı aşmak için sadece 101 mg C vitamini içeren yarım fincan siyah frenk üzümüne ihtiyacınız var. Bu ekşi meyveleri çok az kişi çiğ olarak yediği halde pek çok yiyeceğin içerisine eklenerek de tüketilebilir.

BROKOLİ

Bir fincan pişmiş brokoli, hem erkekler hem de kadınlar için günlük ihtiyaçlarını karşılayan ve aşan 100 mg'dan fazla C vitamini içerir. Bir dahaki sefere hasta olduğunuzda tavuk çorbası yerine brokoli yemeyi deneyebilirsiniz.

BRÜKSEL LAHANASI

Brokoli gibi Brüksel lahanası da çoğu çocuğun sevmediği yiyeceklerin başında geliyor. Ancak bu iki sebze de tam bir hastalık savar. Aslında, yarım fincan brokoli porsiyonu, kabaca aynı Brüksel lahanası porsiyonu ile aynı miktarda C vitamini içerir: yaklaşık 50 mg. Ek olarak lif, potasyum ve A ve K vitaminleri içerir.

KARNABAHAR

Brokoli, Brüksel lahanası ve karnabahar aynı bitki türlerinin farklı türleridir, bu nedenle üçünün de bu listede yer alması oldukça mantıklı. Ve 50 mg'dan fazla C vitamini sağlayan bir kase karnabahar ile, insanların karnabaharı pirinçten pizza kabuğuna kadar her şey için kullanılmasını daha cazip kılıyor.

ŞİLİ BİBERİ

Bu yiyeceklere ve soslara lezzet katan özel biber aynı zamanda zengin bir C vitamini kaynağıdır. Yeşil olanlar daha da fazla C vitamini içerir. Kırmızı çeşidin 65 mg'ına kıyasla yeşil biber 109 mg içerir.

KALE

Bir bardak kale, en az bir portakal kadar C vitamini içerir. Bu yiyecekler arasında başka pek çok benzerlik yoktur, çünkü portakalların tatlılığı ve lezzetinin yanında, kale ise acı olabilir ve bazen tadını örtmek için başka yiyeceklerle tüketilmesi gerekebilir. Bu nedenle smoothielerinize eklemeyi düşünebilirsiniz.

KİVİ

Nispeten küçük bir meyve olmasına rağmen, kivi yüksek dozda C vitamini içerir. Bir kivi yaklaşık 64 mg'a sahiptir, bu da kadınların günlük ihtiyacının neredeyse tamamına ve erkeklerin ihtiyacının üçte ikisine eş değerdir. Kivi ayrıca lif içeriği sayesinde sindirime yardımcı olur.

LİMON

Bir tam limon 83 mg C vitamini içerir ki bu da bir günde ihtiyacınız olan miktarın tamamını karşılar. Bununla birlikte, kabukları da dahil olmak üzere limonu bütün olarak yemek pek mümkün değildir. Ancak en azından suyunu içebilir ve yemeklere ekleyerek ihtiyacınız olan C vitamini alabilirsiniz.

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