Portakaldan daha zengin bir C vitamini kaynağı! Her yemeğinize 1 tane koyarsanız…

FRENK ÜZÜMÜ Günlük ihtiyacınızın tamamını karşılamak ve hatta bu miktarı aşmak için sadece 101 mg C vitamini içeren yarım fincan siyah frenk üzümüne ihtiyacınız var. Bu ekşi meyveleri çok az kişi çiğ olarak yediği halde pek çok yiyeceğin içerisine eklenerek de tüketilebilir.

BROKOLİ Bir fincan pişmiş brokoli, hem erkekler hem de kadınlar için günlük ihtiyaçlarını karşılayan ve aşan 100 mg'dan fazla C vitamini içerir. Bir dahaki sefere hasta olduğunuzda tavuk çorbası yerine brokoli yemeyi deneyebilirsiniz.