Portakaldan daha zengin bir C vitamini kaynağı! Her yemeğinize 1 tane koyarsanız…

C vitamini bakımından en az portakal kadar zengin kaynakların arasında şunlar yer alıyor.

Patateslerin gereksiz kalori içerdiğine dair yaygın inanış aslında yağda kızaran ve sosla tüketilenler için geçerlidir. Ancak sağlıklı bir şekilde haşlanarak ya da fırında hazırlanmış orta boy bir patates aslında lif, potasyum, B6 vitamininin yanı sıra ve yaklaşık 42 mg C vitamini içerir.

DOLMALIK BİBER

Tüm dolmalık biberler eşit değerlere sahip değildir. Hepsi yüksek miktarda C vitamini içerir, ancak renge bağlı olarak önemli ölçüde farklı seviyelerde barındırmaktadır. Yeşil biberlerin her biri yaklaşık 95 mg, kırmızı biberler 152 mg, ancak sarı biberler şaşırtıcı bir şekilde 341 mg C vitamini içeriyor.