Prebiyotik ve Probiyotik Arasındaki Fark Nedir? Bağırsaklar İçin Probiyotik Mi Prebiyotik Mi Tüketilmeli?

Hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim rahatsızlıkları konularında sıkça duyduğumuz probiyotik ve prebiyotik terimleri bazen aynı sanılmaktadır. Sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olan bu iki madde esasında birbirinden farklıdır. İsim benzerliği nedeniyle bireyler bağırsaklar için probiyotik mi prebiyotik mi tüketmeli araştırmaktadır. Bu konu hakkındaki kafa karışlığını engellemek adına prebiyotik ve probiyotik arasındaki fark nedir sorularını yanıtladık.

Prebiyotik Ve Probiyotik Arasındaki Fark Nedir?

Sağlıklı beslenmenin en temel taşlarından biri de düzgün çalışan sindirim sistemidir. Bazı madde ve lifler sindirimin kolaylaşmasına ve metabolizmanın gerektiği gibi çalışmasına yardımcı olmaktadır. Sağlıklı çalışan sindirim sistemi deyince akıllara gelen prebiyotik ve probiyotik isim benzerlikleri yüzünden sıklıkla birbiriyle karıştırılmaktadır ancak her ikisi de benzer işlevleri olan farklı mikroorganizmalardır. Daha net ifade edebilmek adına prebiyotik ve probiyotik arasındaki farkları sıraladık;

Prebiyotik besinlerde yer alan lif türüdür.

Probiyotik bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalardır.

Prebiyotik insan vücudu tarafından tek başına sindirilemez.

Probiyotiklerin çalışması için gereken kaynak prebiyotiktir.

Prebiyotik genellikle sebzelerde bulunurken, probiyotikler bağırsağın kendi florasında bulunur.

Prebiyotik bağırsakta yaşayan yararlı bakterilerin yani probiyotiklerin çalışmasını sağlar.

Prebiyotikler canlı organizmalar değildir.

Probiyotik ise canlı ve çoğalma özelliği olan mikroorganizmalardır.

Bağırsak İçin Prebiyotik Mi Probiyotik Mi Tüketmeli?

Sağlıklı bir sindirim sistemi için sağlıklı çalışan bağırsaklar oldukça önemlidir. Bağırsakların çok hızlı yahut yavaş çalışması sindirim sistemini olumsuz etkilemektedir. Bunun yanı sıra bağırsakların iyi emilim yapmaması da yine olumsuz etkenler arasında yer alır. Bağırsakların olması gereken hızda çalışması ve besinlerdeki lif, mineral ve vitaminleri emebilmesi için yardım aldığı bazı organizmalar vardır. Probiyotik bağırsakta yaşayan, besinlerin sindirilmesini ve emilimin kolaylaşmasını sağlayan canlı organizmalardır. Probiyotiklerden üst seviyede verim alabilmek için vücudun prebiyotik de alması gerekmektedir. Bağırsak ve sindirim sistemi için hem probiyotik hem de prebiyotik tüketilmelidir.