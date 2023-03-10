Prof. Dr. Atasoy açıkladı! "Depremden sonra ortaya çıktı: Bu hastalık geceleri...."

Psikiyatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Atasoy, depremin travma yarattığını belirterek, "Olağan dışı, insanların psikolojik olarak hazırlanamayacağı, başına geldiğinde de hem fiziksel hem de psikolojik olarak insanların iyilik halini bozan bir yaşantı bu. Bu durum karşısında hemen Afet ve Travma Polikliniği açtık. Burada depremzedeler hiç beklemeden günün her saati başvurabiliyorlar. Olabildiğince hızlı bir şekilde onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Bu tip travmalarda erken dönem var, bu dönemde yaraların sıcak olduğu, insanların kayıplarını henüz bilemediği ya da aynı aileden anne-baba veya evlat kaybı gibi gerçekten duyduğumuzda bile çok acı verici olay ki yaşayanlar için hayal bile edemiyorum. Hastalarımızdan da bunları dinliyoruz. Bu erken dönemde bir şok etkisi oluyor, güvende olmakla ilgili aşırı kaygı dönemi oluyor" diye konuştu.