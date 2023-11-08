Prof. Dr. Canan Karatay önerdi! Bu karışım tıkalı burnu musluk gibi açıyor

Grip, soğuk algınlığı ve virüsler gibi pek çok neden, burnun içerisinde yer alan dokuların tahriş olmasına, iltihaplanmasına, şişmesine neden olur böylece burundan nefes alınamaz ve burun tıkanıklığı meydana gelir. Burnun tıkalı olması; yaşam kalitesinin bozulmasına neden olan rahatsız edici bir durumdur. Bu durum için Prof. Dr. Canan Karatay, kaya tuzuyla meydana gelen karışımı tavsiye etti. Prof. Dr. Karatay'ın önerisine göre, tıkalı burnu açabilmek için kaya tuzu oldukça faydalı ve nefesin açılmasında etkili.
Tıkalı burnu açabilmek için hazırlayacağınız karışım ise şöyle;
1 bardak suyun içerisine 1 çay kaşığı kadar kristal kaya tuzu ve 1 çay kaşığı kadar sodyum bikarbonat ekleyin. Ardından karışımın içerisindeki maddeler tamamen eriyene dek karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı, aç karnına için. Bu sayede burnunuzdaki tıkanıklığı kolay bir biçimde ortadan kaldırabilirsiniz.
Ancak bu karışımı tadından kaynaklı olarak tüketemeyeceğinizi düşünürseniz; 1 tatlı kaşığı kadar kristal kaya tuzunu, sürahide bulunan suyla karıştırarak gün içerisinde içebilirsiniz.
Kaya tuzlu karışım; solunum sisteminin, dolaşım sisteminin ve sinir sistemlerinin güçlenmesinde ve ağızda meydana gelen rahatsızlıkların giderilmesinde etkili olur. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde rol oynar ve metabolizmanın hızlanmasında rol oynar.
Burun tıkanıklığının yanı sıra boğaz ağrısı, bronşit ve kulak tıkanıklığı şikayetlerine karşı da kaya tuzundan faydalanabilirsiniz. Kaya tuzuyla hazırladığınız karışımla yapacağınız buhar sayesinde bu şikayetlerin azalmasını sağlayabilir ve önleyebilirsiniz.
Boğaz ağrısını gidermek için evde kolay bir biçimde kaya tuzuyla gargara yapabilirsiniz. Bu yöntem için ilk olarak 1 bardak suya ve kaya tuzuna ihtiyacınız var. Suyun dezenfekte olabilmesi için bir kabın içerisinde kaynatın ardından soğuması için kenara alın. Su ılıdığı zaman içerisine 3 çay kaşığı kaya tuzu ekleyin. Ardından elde ettiğiniz karşımla gargara yapın ve suyu yutmamaya çalışın. Bu yöntem sayesinde boğaz ağrısını gidermenin yanı sıra nefesinizin de açılmasını sağlayabilirsiniz.
UYARI: Kronik hastalığı ve alerjisi olanların bu karışımı kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir. Uzun süreli ve şiddetli rahatsızlığınız varsa mutlaka doktora görünmeniz önerilir.