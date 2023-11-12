Prof. Dr. İlker Tinay uyardı! "Kansere dair doğru bilinen yanlışlara dikkat..."

"SİGARA BIRAKILMALI" Beslenmeye eklemeler yapan Türkeri, "Likopen kanseri engeller diye bir şey yok, riskinizi azaltır. Düzgün beslenmede temel kavram riski azaltmaya çalışmaktır tümüyle engellenemez. Sigaradan vazgeçmeli, alkolü sınırlı tüketmek gerekir Sigara mesane her türkü kanserin bir numaralı sebebidir. Pasif içicilikte aynı derecede kötüdür. Akdeniz usulü beslenmeyi öneriyoruz" dedi. "LİKİT BİYOPSİ" Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erman, "Kanda dolaşan tümör hücreleri, ana tümörden kaynaklanan ve dolaşım sistemine karışarak kanserlerin vücudun başka yerlerine ulaşmasına ya da diğer bir isimle metastaza sebep olan hücrelerdir. Bu hücrelerin belli tekniklerle hastadan alınan kanda saptanması işlemi likit biyopsi olarak adlandırılmaktadır. Kanda dolaşan tümör hücrelerinin hastaların tanı ve tedavisinde kullanılması diğer kanserlerde olduğu gibi ürolojik kanserlerde de güncel bir çalışma konusudur. Prostat kanseri ve mesane kanseri bu açıdan en çok çalışma yapılan kanserler olsa da, bugün için günümüzde henüz bu teknikle tanı ve tedavi yöntemleri rutin kullanıma girmemiştir" diye konuştu.

"ROBOT AMELİYAT YAPMIYOR" Türk Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Yücel Bilen, cerrahide yeni nesil robotların kullanımı noktasında bilgiler verdi. Onkolojide kullanılan robotların bir çok kişinin aklında olan insansı robotlar gibi olmadığını belirten Bilen, "Robotlar kendi kendilerine bir ameliyat yapmıyorlar. Sanki robota biz bir şeyler veriyoruz, robot gidip ameliyat yapıyor, böyle bir durum yok. Bizim robotlarımız hastanın içine bazı enstrümanlarını yerleştiriyor ama onu cerrah yönlendiriyor. Bir otomobili sürmeye benziyor. Yeni bir robot geldi Türkiye'ye ama satışı yapılmadı. Farklı bir robot bu ama farklı özellikleri var. Adını da HÜGO koymuşlar. Türkiye'ye girdi. Yeni bir robotik platform daha kazandık. Çok yakın zamanda onu kliniklerde göreceğiz. Tek başına bir yenilik getirmeyecek. Bakalım rekabet ne getirecek. İlk planda yüzde 20 fiyatı daha az HÜGO'nun. Bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bunun yanında böbrek kanseri tedavisinde, böbreküstü bezleri kanserlerinin tedavisinde, idrar kesesi kanserlerinin tedavisinde ve yine testis kanserlerinin tedavisinde robotik cerrahiden ve teknolojiden yararlanılmaktadır" ifadelerine yer verdi.





"OLAĞANÜSTÜ BİR BESİN YA DA YİYECEK YOK"

Türk Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İlker Tinay, beslenme egzersiz noktalarda bilgiler aktardı.

Beslenme konusunun Türkiye'de sıkıntılı konulardan biri olduğunun altını çizerek, "İnsanlara internet ya da televizyon üzerinden bir takım şeyler satılıyor. Kanser hastaları yapı itibariyle bir travma geçirdikleri için, hastalıklarından kurtulmak istedikleri için onları yönlendirebilecek tüm ümitlerin üzerine atlıyorlar. Bugün için hiçbir besin, hiçbir yiyecek kanseri tedavi etmeye yaramıyor, kanserin ortaya çıkmasını da engellemiyor. Hastalar bu tuzaklara düşmesinler. Hem sağlıklarından hem de maddi olarak zarar görüyorlar. Bir takım hastalar tamamen bu alternatif şeylere yöneliyorlar. Bunlardan kaçınmalı, hekimlerin önerileri doğrultusunda tedaviye devam edilmelidir. Bu tiyatro ya da sirk devam ediyor, insanlar zarar görüyor. Öyle hastalar geliyor ki tedavilerini aksatmış, karaciğer ve böbreği zarara uğramış oluyor" ifadelerine yer verdi.

Tinay, kanser tedavisi gören hastaların düzgün beslenmesinin yanında, dışarı çıkıp yürüyüş yapmak ve yanına bir kültür fizik hareketlerinin eklenmesinin önemli olduğunu önerdi.

