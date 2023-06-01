Prof. Dr. İsmail Balık uyardı! "Virütik enfeksiyonlarda bu ilacı sakın kullanmayın"

Bu artışın olağanüstü ve endişe verici bir durum olmadığını vurgulayan Balık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu beklenmeyen bir durum değil. Çünkü, ülkemizde uzun yıllara dayanan epidemiyolojik veriler, özellikle nisan ve mayıs gibi bahar aylarında, soğuk algınlığı, grip gibi tabloya neden olan virüs kaynaklı enfeksiyonlarda artış görülüyor.

Özellikle bu dönemlere bayram ya da okul tatili gibi hareketliliğin arttığı zamanlar denk geliyorsa hastalık artışı daha fazla görülüyor. Ramazan Bayramı'nın ertesinde bu enfeksiyonlar ülkemizde belirgin bir pik yaptı. Şimdi, önümüzde Kurban Bayramı var. Dikkatli ve tedbirli olmak lazım. Çünkü, standart olan bireysel tedbirler alınmazsa Kurban Bayramı sonrasında da yine bir artışla karşı karşıya kalabiliriz."