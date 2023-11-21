Prof. Dr. Karabulut açıkladı! En yüksek C vitamini kaynağı: Bu besin karaciğeri tamamen yeniliyor...



Aronyanın sağlık yararları hakkında da önemli bilgiler veren Prof. Dr. Karabulut, "Aronya meyvesi, antioksidanlar açısından zengin olması nedeniyle sağlık yararlarına sahip olabilir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyabilir ve genel sağlığı destekleyebilir. Yapılan araştırmalar; diyabet, kanser, enfeksiyon , obesite, önleyici etkilerinin yanında antioksidan, kalp koruyucu, karaciğer koruyucu ve sinirleri hasarlardan koruyucu etkiler bulunmaktadır. Klorojenik asit için kanser klinik çalışmaları ve quercetin için COVID-19 deneme çalışmaları dahil olmak üzere Aronia berries ve ana bileşenleri üzerine yapılan klinik çalışmalar belirtilmektedir. Kendi araştırma grubumuzun da yapmış olduğu deneysel bilimsel çalışmalarda özellikle kuersetinin karaciğer hasarı üzerine ciddi koruyucu etkileri olduğu gözlenmiştir."





"ARONYA MEYVESİ ANTİKANSER POTANSİYELİNİ DESTEKLİYOR"

Yapılan bilimsel çalışmalarda aronya meyvesinin antikanser potansiyelini desteklemekte ve bu potansiyelin bazı olağandışı mekanizmalar aracılığıyla gerçekleşebileceğini gösterdiğini de belirten Karabulut, "Bir örnek olarak, meme kanseri hastalarından alınan kan örnekleri bir ticari Aronia meyvesi özütü (50 g/mL) ile işlendiğinde, plazmadaki oksidatif/nitratif stres seviyeleri ve hemostatik aktivite önemli ölçüde azaldı. Bu, aronia meyvesinin meme kanseri hastaları için umut vadeden bir antioksidan terapi veya ko-terapi temsil edebileceğini göstermektedir Dolayısıyla, Aronia berries ve bileşenleri, özellikle Aronia meyvesinin önemli bir fenolik asidi olan klorojenik asid için yapılan kanser klinik deneme araştırmaları tarafından gösterildiği gibi, yeni antikanser ajanların geliştirilmesi için umut vadeden başlangıç noktaları olabilir" dedi.