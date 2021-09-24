Prof. Dr. Mustafa Gerek, Kovid-19 ve grip belirtilerindeki farklılıkları anlattı:

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yeterince uyulmamasının hem Kovid-19 hem de gribin yayılımını artırdığına dikkati çeken Gerek, "Kovid-19 ve grip enfeksiyonunun ortak semptomları çok fazla. Gribal enfeksiyonda yine yüksek ateş, aşırı halsizlik gibi bulgular var ama Kovid-19'da gördüğümüz yoğun akciğer tutulumu veya hayatı tehdit eden durumla karşı karşıya kalmıyoruz." diye konuştu.

Gerek, Kovid-19 ve grip semptomlarındaki farklılıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gribal enfeksiyonlarda ishal, karın ağrısı gibi mide ve bağırsaklarla ilgili semptomları daha az görüyoruz. Kovid-19'daki koku ve tat alma bozukluğunu genelde gribal enfeksiyonlarda çok görmüyoruz. Akciğer tutulumunu, nefes almayı güçleştiren, kandaki oksijen düzeyini azaltan, oksijen ihtiyacını ortaya çıkaran durumu gribal enfeksiyonda eğer çok özel bir durum, ek hastalıklar yoksa çok görmüyoruz. Gribal enfeksiyonu Kovid-19'dan bu şekilde ayırt edebiliriz."