Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk: Günümüzde kanseri teşhis etmek daha kolay

Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Günümüzde kanser hastalarındaki artışın en büyük nedeni, gelişen teknoloji sayesinde kanser tanısının daha kolay teşhis edilmesi. Kanser sayılarında artış görülmekle birlikte kanserden kaynaklı ölümlerde bir azalış durumu da söz konusu” açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 03.02.2023 17:24 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 17:24 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, 10 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kocaeli Üniversitesi'ne Rektör olarak atandı. Yaptığı çalışmalar ile geçmişte de dikkat çeken Cantürk, Rektör olarak da Kocaeli Üniversitesi'ni çok daha yukarılara taşımaya da kararlı. Rektörlüğü yanı sıra Cerrah da olan Prof. Dr. Cantürk, hem 4 Şubat Dünya Kanser günü ile ilgili açıklamalarda bulundu hem de Kocaeli Üniversitesi'nin sahip olduğu olanakları anlattı.





"Kanser sayısı artsa da ölümler de azalış var" Rektörlük gibi idari görevlerinin yanı sıra aynı zamanda Genel Cerrah olan Prof. Dr. Cantürk, 4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Günümüzdeki kanser hastası sayılarındaki artışın dikkat çekici olduğunu ancak bu artışın, teknolojik gelişmeler ve

insanlarda oluşan farkındalıklar sayesinde erken tanıdan kaynaklandığını aktaran Cantürk, "Geçmiş dönemde kanserden kaybettiğimiz ancak bunun tanısı konmamış hastalarımız mevcuttu. Bugün ise gelişen teknoloji ile kanserlere kolay tanı koyabiliyoruz. Tabi bu da sanki günümüzde kanser hastalarında bir artış varmış izlenimi veriyor. Örneğin kadınlarda en sık görülen meme kanseri hem dünyada hem ülkemizde artış eğiliminde ancak istatistiklere baktığımızda meme kanserinden kaynaklı ölümlerde düşüş görülüyor. Hem günümüz teknolojisi sayesinde geliştirilen tedavi yöntemleri hem de yapılan farkındalık çalışmaları ile erken tanı konulması, meme kanseri kaynaklı ölümlerdeki azalışı sağlamış durumda." dedi. Dikkat! Erkekler de Meme Kanseri olabilir Meme kanserinin erkeklerde görülme ihtimaline de değinen Prof. Dr. Cantürk, "Meme kanseri için en önemli iki risk kadın olmak ve yaşlanmaktır. Kadınlık hormonu dediğimiz östrojen, meme kanseri oluşumunu kolaylaştıran bir faktör. Tabi bu hormon belli oranda da olsa erkeklerde de var. Baktığımız zaman her 100 meme kanserinden birinin erkek hasta olduğunu görüyoruz. Erkeklerde görülen meme kanseri genel itibariyle genetik geçişli olarak görülüyor. Kadınlarda genetik geçişli meme kanseri oranı daha düşükken erkeklerde daha yüksek. Tabi bununla birlikte erkeklerde görülen meme kanseri daha agresif olabiliyor. Bu sebeple de ihmal etmemek gerek. Eğer memede şekil değişikliği, memede kanlı akıntı veya

meme de ele gelen sertlik gibi yakınmalar var ise kadınlarda olduğu gibi erkeklerin de hekime gitmekten imtina etmemelerini tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.