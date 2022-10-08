Prof. Dr. Özateş açıkladı: Cep telefonu kemiklerinizi de mahvediyor! Eğer böyle kullanıyorsanız...

Noradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özateş, cep telefonunun aşırı kullanımına bağlı olarak gelişen kas iskelet sistemi hasarlarına bağlı baş ve boyun ağrısı görülme yaşının, özellikle son 10 yıldır 15'li yaşlara kadar düştüğünü belirterek, "Son yıllarda el parmaklarının WhatsApp yazışmaları nedeniyle aşırı kullanımına bağlı gelişen ve tendonların mikropsuz iltihabı olarak tanımlayabileceğimiz 'tendinit'le çok sık karşılaşıyoruz. Tıp camiasında kendi aramızda buna 'whatsappit' demeye başladık, o kadar yaygın rastlıyoruz. Cep telefonunun aşırı kullanımı, kas ve kemik yapılarını bozuyor. Muhtemelen ileriki yıllarda kireçlenme vakalarını daha sık göreceğiz" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 08.10.2022 13:35 PAYLAŞ ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin cep telefonu kullanımında Avrupa'da ilk sırada yer aldığını, Türkiye'de 2022'nin ikinci çeyreğinde cep telefonuyla konuşma süresinin ortalama aylık 560 dakika olduğunu açıkladı. Uzmanlar, aşırı cep telefonu kullanımının sağlık üzerinde yarattığı risklere dikkat çekerek özellikle işle ilgili iletişimde elektronik posta kullanımının artması gerektiğini kaydediyor. Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özateş, artık organik bir sebebi olmayan baş ve boyun ağrılarının çocukluk yaştan itibaren görülmeye başlandığını belirterek, "Ben radyoloji profesörüyüm, 33 yıldır görüntüleme ile uğraşıyorum. Özellikle son 10 yıldır gittikçe artan bir şekilde, 15'li yaşlara kadar düşen bir profilde, baş ve boyun ağrılarının arttığını gözlemliyoruz. Bunun organik bir sebebi henüz tespit edilemedi. Ama şu bir gerçek ki özellikle genç ve orta yaşlı kesimde sosyal medyaya aşırı düşkünlük, telefon konuşmasının artışı, baş ağrılarına, boyun ağrılarına neden olacak şekilde kas spazmlarını tetikliyor, hatta omurga eğriliklerine neden oluyor" dedi.

DURUŞ BOZUKLUĞU GENÇLERDE SKOLYOZU ARTIRDI

Telefonla konuşmanın iletişim açısından öneminin çok büyük olduğunu ama aşırıya kaçmanın sağlık tehditleri yarattığını kaydeden Prof. Dr. Özateş, "Boyundaki hem kas yapısı hem de kemik yapısını bozabiliyor, bunların fonksiyonlarını engelliyor. Muhtemelen ileriki yıllarda da ciddi bir kireçlenme artışı olacağını tahmin ediyoruz. Akıllı telefonlar postür bozuklukları, duruş anormallikleri ve buna bağlı olarak gelişen baş ve boyun ağrılarına yol açtığı gibi skolyoz dediğimiz omurganın eğriliklerine de neden olabiliyor. Son yıllarda gençlerde skolyoz çok görmeye başladık. 15-25 yaş arası gençlerde cep telefonlarının vücudunun doğal pozisyonunun dışında aşırı bir şekilde kullanılması neticesi o bölgelerde kemik yapılarının dizilimi bozuluyor, kas yapılardaki gerginlikler sonucu da sağlığı tehdit eder hale geliyor" diye konuştu.