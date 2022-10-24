Prof. Dr. Özlü'den önemli uyarı: "Covid-19'u hafif geçirdim demeyin, kalıcı hastalık riski altında olabilirsiniz"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Covid-19 sonrası hayatı zora giren hastalar var ve bunların bir kısmı bu hastalığı ayakta hafif geçirmiş kişiler. Genel itibariyle baktığımızda bazı hastalarımızın Covid-19 sonrası uzun süren semptomları olabiliyor" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 24.10.2022 09:45 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 sonrası gelişen hastalıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özlü, "Covid-19 sonrası hayatı zora giren hastalar var ve bunların bir kısmı bu hastalığı ayakta hafif geçirmiş kişiler. Genel itibariyle baktığımızda bazı hastalarımızın Covid-19 sonrası uzun süren semptomları olabiliyor. Bayağı ciddi ağır semptomlar olanlar da var.

Yani nefes darlığı ile yürüyemiyor, merdiven çıkamıyor, günlük işlerine geri dönemiyor, solunum sıkıntısı yaşıyor hatta oksijene bağımlı olanlar tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşamak zorunda kalanlar var. Ama bazılarında daha hafif bulgular olabiliyor. Kalple ilgili problem yaşayanlar oluyor uzun süreli devamlı kalp tedavisi almak zorunda kalan hastalarımız var" diye konuştu.