Prof. Dr. Saz'dan deprem bölgesi için uyarı: "Bulaşıcı hastalıklar..."



'SIVI KAYBINDAN VE ŞOKTAN ÖLÜMLER OLABİLİR'

Deprem bölgesindeki çocukların rahatsızlıklarına da değinen Prof. Dr. Saz, "En çok bağırsak ve solunum yolu enfeksiyonları görülüyordu. Sonrasında zatürre dediğimiz akciğer enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları da gözlemledik. Hijyen bozukluğu ve su kıtlığı nedeniyle yaşanan sorunlar vardı. Eğer ki hijyen kuralları, su, temizlik, tuvalet gibi sanitasyonla ilgili koruyucu önlemler alınmazsa hiç görmediğimiz bağırsak enfeksiyonlarından koleraya ve diğer bulaşıcı hastalıklara kadar geniş perspektifte hastalıklar görebiliriz hatta sıvı kaybından ve şoktan ölümler olabilir. Bunun yanında çocuklarda çok daha fazla solunum yolu hastalıkları veya solunum durması sorunları gözlemlenebilir" diye konuştu.