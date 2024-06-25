Prof. Dr. Tevfik Özlü: "Her 100 kişiden 78'inde var! Etkilerinden korunmak için..."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, birden çok kronik hastalığı bulunan kişilerin tedavi süreçlerine ilişkin “Bu hastalar birden çok farklı branşta uzmana gidip muayene oluyorlar. Birden çok kronik hastalıkla yaşamak, tedavi durumu olan hastaların, tedavisini bütüncül bir yaklaşımla takip eden adeta bir orkestra şefi rolü oynayan bir hekim kontrolünde olmaları gerekiyor” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 25.06.2024 14:52 PAYLAŞ ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre, 65 yaşını geçmiş her 100 kişiden 78'inde bir kronik hastalık bulunduğu belirtildi. Araştırmalarda kronik hastalıkların en yaygın olduğu bölge olarak tespit edilen Doğu Karadeniz'de; bu hastalıkların günlük yaşamı ciddi derecede etkilediğini belirtenlerin oranı yüzde 46,6 olarak tespit edildi.

'KRONİK HASTALIKLA YAŞAYAN YAŞLI POPÜLASYON OLUŞTU' Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kronik hastalık artışı ve birden çok kronik hastalıkları yaşayanların tedavi süreçlerine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Yaşlı hastaların önemli bir kısmında birden çok kronik hastalığın aynı anda bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Özlü, "Beklenen yaşam süresinin uzaması ve kronik hastalıklarda etkin tedavilerle kontrolün sağlanması nedeniyle artık günümüzde birçok kronik hastalıkla birlikte yaşayan yaşlı bir popülasyon oluştu. Bu hastaların önemli bir kısmında birden çok kronik hastalık aynı anda bulunuyor. Ve tıptaki aşırı uzmanlaşmadan dolayı da aslında bu hastalar birden çok farklı branşta uzmana gidip muayene ve tedavi oluyorlar. Her hekim kendi uzmanlık alanıyla ilgili hastalığa odaklanıp, o hastalık için hastanın tedavisini düzenliyor, kontrollerini yapıyor. Ama şöyle bir sorun var; bu hastalıkların kendileri de birbirleriyle etkileşebiliyor. Biri diğerini bozabiliyor, ağırlaştırabiliyor, tetikleyebiliyor. Öbür taraftan bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da birbiriyle etkileşebiliyor. Birbiriyle etkisini arttıran ilaçlar var. Birbirine etkisini azaltan ilaçlar var. Hasta bunlar bir arada kullanmak durumunda kalabiliyor" dedi.