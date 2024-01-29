Profesör Nevzat Tarhan açıkladı! "Asla mutlu olamayacak o insanlar..."

Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, başarının kaynağının iç huzurda yattığını belirterek, "Asıl başarıya sahip olan insanlar iç huzura sahip insanlardır. Kendini büyük, kibirli gören insanlar vardır, kapının eşiğiyle kavga eder." ifadelerini kullandı. Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, huzur kelimesinin İngilizce'de tam karşılığının bulunmadığını, Türk milletinin anladığı şekildeki huzurun batı kültüründeki yerinin farklı olduğunu kaydederek, huzur kelimesinin kültürel bir boyutu olduğunu anlattı.

AA Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:49 PAYLAŞ ABONE OL

Huzur kelimesinin batı kültüründe mutluluk ile özdeşleştirildiğini, oradaki mutluluğun da haz odaklı ve heyecan arayışı şeklinde tanımlandığını anlatan Tarhan, huzuru haz odaklı düşündüklerini bildirdi. Tarhan, egosu büyük olan insanın mutlu olamayacağını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Haz peşinde olan insan modeli tanımlandı. Devamlı heyecan içerisinde. Amerika'da en ufak bir şeyde sevindirik olurlar. Her şeye sevinir, aşırı duygu tezahürü yapılır. Öyle olunca da devamlı bir heyecan arayışındalar. Böyle olunca tamamen olumsuz duyguları reddediyorlar, olumsuz duyguları yok sayan bir felsefe ortaya çıkıyor. Halbuki olumsuz duygular da insanın hayatının bir gerçeği. Bu ikisini yönetmek gerekiyor, bunu yönetemeyince hedonistik bir felsefe ortaya çıkıyor."