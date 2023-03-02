Profesörden uyarı! Ömrü 10 yıl kısaltan o hastalık yayılıyor...

Obez kişilerde eklem ve kemik sorunları, kemik ağrıları ve fıtıklar daha fazla görülmektedir. Akciğere baskı yaparak solunumu zorlaştırır, özellikle yatar durumda hatta bazen oturur durumda bile solunumda güçlük olabilir. Geceleri horlamaya ve uyku apnesine neden olabilir. Obezitenin doğurganlığa da çok ciddi olumsuz etkileri vardır. Obez kişilerde hormon düzeyindeki dengesizlikler nedeniyle kadınlarda yumurtlama, erkeklerde de sperm kalitesinde azalmalara sebep olur. Obezite ölümcüldür, ömrü kısaltır. Bu nedenle bir an önce gereken yapılmalı" diye konuştu.