Profesörden uyarı: "Yılda bir gördüğümüz vakalar haftada 3 -4'e çıktı: Bu kansere karşı dikkat!"

'SAYILARDA BELİRGİN ARTIŞ VAR' Kanser vakasının arttığının verilerle fark edildiğini belirten Prof. Dr. Özkan, insanların farkındalığının artmasının da buna bir etken olabileceğini söyledi. Önceki yıllarda kanser vakalarına daha az rastlandığını belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, "Ayda yılda bir gördüğümüz kanser vakalarından bu hafta 3 vaka gördük, önemli bir kanser türünde bu rakam. Rakamlar artıyor, sayıların belirgin bir şekilde arttığını söyleyebilirim" diye konuştu.



'BELLİ BİR YAŞTAN SONRA MUAYENE ÖNEMLİ'

Cildin sadece güneş gören yerlerinde değil diğer bölgelerde de kanser vakalarına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Özkan, deri kanserinin tek nedeninin güneş ışığı olmadığını söyledi. Deri kanserinin güneş gören yerlerde UV kaynaklı olabileceği gibi güneş görmeyen yerlerde de bağışıklık, hava durumları, ek hastalıklar ve genetik faktörlerin etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan "Gövdede, ağız içinde, gözde, çok zor güneş gören iç çamaşırının olduğu bölgelerde kanser görülebiliyor. Önceden bir beniniz var ve büyüyorsa şekli değişiyorsa, kanamalar kaşınmalar başladıysa, içinde farklı renkler görülüyorsa bunlar önemli bulgular oluyor. Mutlaka belli bir yaştan sonra muayene çok önemli. Vücudunuza bakınca diğerinden farklı bir şey görülüyorsa bu da çok önemlidir. Bazı deri kanserlerine UV etkili bazıların da ise daha az etkili. Biz daha çok önlenebilen ve basit bir neden olduğu için UV'den söz ediyoruz."