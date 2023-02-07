Progresyon Nedir? Tıpta Tümör Progresyonu Ne Anlama Gelir?

Progresyon nedir sorusunun yanıtı kısaca ilerleme olarak verilebilir. Günlük hayatta kullanılan bir kelime olan progresyon kelimesi genel olarak tıp dilinden geçmiş bir kelime olarak karşımıza çıkar. Tıpta; bazı hastalıkların durumunu belirtmede ve çıkan sonuçlarda kullanılır. Bu nedenle progresyon kelimesi hakkında "progresyon ne anlama gelir, tümör Progresyonu ne demek, Akciğerde progresyon nedir?" gibi sorular merak edilmektedir. İşte progresyon kelimesi hakkında detaylar…

Progresyon Nedir?

Progresyon kelimesi Türkçe'de adım adım veya belirli aşamalardan geçerek ilerlemek anlamına gelir. Fransızca ve İngilizce progression sözcüklerinden türetilmiştir. Kelimenin kökeni Latince progressio "ilerleme, yürüme" sözcüğünden gelmektedir. Ayrıca progresyon kelimesi tıpta da kullanılır ve bir hastalığın ilerlemesi anlamına gelir.

Tıpta Tümör Progresyonu Ne Anlama Gelir?

Tıpta her türlü hastalıkta ve özellikle onkoloji bölümünde sıkça kullanılan bir kelime olarak progresyon kelimesi dikkat çekmektedir. Kelime olarak ilerleme anlamına gelen progresyon kelimesi her türlü hastalığın ilerlemesini ve kötüleştiği durumu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu kelime genellikle tümör taramalarının raporlarında görülür.