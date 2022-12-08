Prolaktin Yüksekliği Nedir? Prolaktin Yüksekliği Neden Olur, Nasıl Düşürülür ve Tehlikeli Mi?

Prolaktin yüksekliği ne anlama gelir, prolaktin değeri kaç olursa tehlikelidir? gibi çok sorulan soruları yanıtlamadan önce prolaktinin ne olduğunu size açıklamamız gerekmektedir. İnsan beyninin alt bölümünde bulunan ve nohut tanesi boyutunda olan hipofiz bezinden salgılanmış olan prolaktin, bir hormon çeşididir. Temel görevi hamileliğin 2. Ayından sonra meme bezini kaliteleştirerek annenin sütünü hazır hale getirmeye çalışmaktır. Böylelikle yumurtlama dönemi, dolayısıyla da adet döneminin kesilmesiyle de yükümlüdür.

Prolaktin Yüksekliği Nedir?

PRL olarak da söylenen prolaktin hormonu, kadınlarda tahmini olarak 15-25 derecelerinde olması beklenmektedir. Erkeklerde ise bu seviye, 5-10 arasında yer almaktadır. Hamilelik esnasında ve doğum sonrasında kısa bir süre yüksek olması doğal olarak kabul edilse bile eğer hamilelik ve lahusalık yaşanmıyorsa, prolaktin hormonunun artması ile FSH ve GnRH hormon salgılanması itilmektedir. Bunlar sonucunda ise yumurta üretilmesi kesilmekte ve hamile kalamama ve adet düzensizliği gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda östrojen, erkeklerde ise testosteron seviyesini düşürmektedir. Prolaktin yüksekliği belirtileri nelerdir? listesi şu şekilde sıralanmaktadır;

Hamile kalma ihtimali

Hamilelik dışında memede saydam ya da beyaz akıntı şeklinde sıvı gelmesi

Düşük östrojen ve progesteron dereceleri

Pms düzensizliği

Vajina bölgesinde kuruluk

Erkeklerde görülen meme büyüklüğü

Ereksiyon bozulması

Erkeklerde tüylerde dökülme görülmesi

Prolaktin Yüksekliği Neden Olur, Nasıl Düşürülür ve Tehlikeli Mi?

Hamilelik sürecinde salgılanan prolaktin hormonu, memenin olgunlaşmasına ve süt sağlamasına sebep olmaktadır. Fakat hamile kalma gibi bir durum yok ise, prolaktin artması bazı sorunların yaklaştığına işaret etmektedir. Prolaktin yüksekliğine sebep olabilen diğer rahatsızlıklar şunlardır;

İç çamaşırların dar olması

Stres

Bağışıklık düşüklüğü

Uykusuzluk hali

Sağlıksız beslenme

Prolaktin yüksekliği nasıl düşürülür, prolaktin değeri kaç olursa tehlikeli? Sorularının yanıtlarını sizler için araştırtık. Prolaktik çokluğu tedavisi bu olayın altında yer alan bir sebebe istinaden farklılık göstermektedir. Bazı konularda altta yer alan sebep tümör olarak teşhis konulurken cerrahi müdahale gerektiren birçok vakada yalnızca medikal tedavi süreçleriyle sorunu kontrolleri dahilinde yürütmektedirler. Prolaktin yüksekliği tehlikeli midir? diye endişelenmede önce şunları bilmelisiniz; prolaktin artmasının bireyde bazı sağlık problemlerinden dolayı olduğunu ve bunun hormon düzeyinde değişiklik yarattığını bilmek gerekmektedir. Bu problemleri yaşayan biri mutlaka uzman bir doktora görünmelidir. Kanda bulunun prolaktin hormonu fazlalığına sağlık alanında hiperprolaktinemi denmektedir. Bu hormonun salgılanıyor olması, kadınlarda adet dengesizliği, bebek yok olduğu halde memeden süt gelmesi gibi sorunlara sebep olmaktadır. Bu hormonun salgılanması sonucu erkeklerde görülen belirtiler ise; cinsel istek azalması, iktidarsızlık hissi ve memelerin büyümesi gibi sayılabilmektedir.