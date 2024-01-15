Protez tırnak çılgınlığı yayılıyor! Uzmanlar uyardı: "Kanser hücreleri..."

on dönemlerde popülerleşen protez tırnak ve kalıcı oje uygulamalarının oluşturabileceği problemler belirtilirken kullanımına ilginin sürdüğünü söyleyen uzmanlar uyarıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Selim Gümüş, “Hastalar çok başvuruyor, özelikle bu işlemi yaptırdıktan sonra tırnaklarının eski sağlığına kavuşmadığıyla ilgili şikayetlerle geliyorlar. Cilt kanseri oluşumu açısından risk oluşturuyor, tırnak eski orijinal yapısını kaybediyor. Sosyal medyadan önce dermatologların tavsiyesi dinlenmeli” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:05 PAYLAŞ ABONE OL

Son dönemlerde popüler hale gelen protez tırnak ve kalıcı oje uygulamaları birçok kadın tarafından tercih ediliyor. Uzmanlar, pratiklik sağladığı düşünülen uygulamalar sırasında başvurulan yöntemler ve kullanılan kimyasalların ise birçok etkisi olduğunu belirtiyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Şefi Doç. Dr. Nagehan Didem Sarı ile Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Selim Gümüş de tırnaklarda kalıcı uygulamaların etkilerine ilişkin bilgi verdi. Doç. Dr. Sarı ve Uzm. Dr. Gümüş vatandaşların öncelikle işlemleri uygun noktalarda yaptırması gerektiğini belirtirken, uygulamaların etkilerinin kansere kadar götürebileceğine dikkat çekti.





"KİMYASAL BİR ŞEYE GENÇ YAŞTA, UZUN SÜRE MARUZ KALIYORLAR"

Uygulamaların uzun dönem sonuçlarının bilinmediğini söyleyen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Şefi Doç. Dr. Nagehan Didem Sarı, "Cerrahlar ameliyatlara girmeden önce tırnak diplerini muhakkak fırçalarlar. Tırnak aslında ölüdür, ölü bir yüzeyde mikroplar daha fazla birikebilir. Tırnak uzadığı zaman vücuda temas eden diplerinde bakterilerin birikmesi ve çoğalması ortamdan dolayı daha fazla olacaktır. Uzun tırnak, tırnak diplerinden mütevellit kötü, kişinin cildinin travmaya uğrama riskini artırıyor. Kalıcı uygulamalar, çok da güzel görünüyor ama gerçekten çok sıkıntılı, kendi kızım da bir dönem yaptırdı ama devamlı yapılması özel boyaları, bir ultraviyole ile sabitlenmesi kalıcılığın sağlanması adına kimyasal, ışınsal işlemler yapılıyor, bunlar hepimiz için zararlı. Tekrarlayan süre olduğu zaman tırnak yatağı bozuluyor. Manikür, pedikür bu tarz işlemlerde biz hep tedirgin oluruz zaten gittikleri yerin temizliğinden emin olmaları lazım. Bu yolla geçen, kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar çok fazla. Gitmiş oldukları güzellik merkezlerinin bu açıdan hijyenik, kullanılan malzemelerin tek kullanımlık olduğu ya da ciddi şekilde steril edildiğinden emin olmaları lazım. Kimyasal bir şeye genç yaşta, uzun süre maruz kalıyorlar. Temizlik konusu ve mikrop barındırması açısından sıkıntılı bir durum. Yeni uygulamalar hep cazip gelmiştir ama nasıl bir etki ortaya çıkaracağını ilerleyen dönem gösterir. Kansere de yol açma ihtimali olan bir şeyden bahsediyoruz, çok uzun süreli böyle bir uygulamaya gitmemelerini öneririm. Uzun vadedeki durumları bilmiyoruz, 10 sene geçmeden belli olmaz ama şu anda neticede tırnağınızın üzerine bir kimyasal kapatılıyor, tamam; tırnak her ne kadar ölü doku olsa bile havalanması gerekiyor. Sürekli kapatıldığı zaman tırnak düşmesi olabilir. Enfeksiyonların sonucunda ne kaptığına göre durum değişir, bakteriyel bir şeyler kapıp dolama da olabilir. Hepatit C, B kapıp daha da değişik bir yere evrilebilir. Çok uzun vadeli böyle işlemlerde bulunmamalarını özellikle de hijyene dikkat etmelerini öneririm" dedi.