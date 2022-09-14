Psikologlardan uyarı: Çocuğunuz ağlarken kesinlikle bunu yapmayın!





Bahanelerle okuma gitmek istemeyebilir

Bazı çocuklar doğrudan okula gitmek istemediğini söyleyebildiği gibi bazılarının da bunu bu kadar açık söylemese de "karnım ağrıyor", "başım ağrıyor" gibi bahanelerle okula gitme sürecini ertelemeye çalışabildiğine dikkat çeken Psk. Kırım, şu bilgileri paylaştı:

"Bu durum her yaş grubunda görülebilir. Bunun bir nedeni ayrılık kaygısı olabilir. Çocuklar için okula başlamak anne-babadan ayrı kalmayı gerektiriyor ve bundan endişe duyabiliyorlar. Soru şu olmalı; ben mi ayrı kalmakta zorlanıyorum yoksa çocuğum mu benden ayrılamıyor? Eğer cevap bulmakta zorlanıyorsanız uzmandan yardım alabilirsiniz. Bir diğer neden ise ailelerin yüksek beklentileri olabiliyor. Talepkâr anne-babaların çocuk ne yaparsa yapsın daha fazlasını beklemesi ve çocuğun üstünde baskı kurması çocuğu okuldan uzaklaştırabiliyor. Yeniliklere açık olmaktan korkan çocuk, uyum sağlamakta güçlük çekip okula dönüşü zorlu bir deneyim olarak algılıyor."