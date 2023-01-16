Psikosomatik Nedir? Psikosomatik Hastalıklar Nelerdir, Nedenleri ve Belirtileri Neler?

Psikosomatik hastalıklar nelerdir, genelde tıbbi bir tanımı bulunmayan, fiziksel belirtilerin meydana çıkmasıyla oluşan psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu duruma sahip insanlar, belirlilerle ilgili gereğinden fazla düşüncelere, duygu durumlarına veya endişe kaybına sahip olabilirler, bu durum da o kişilerin iyi işlev görme becerilerini etkilemektedir. Psikomatik nedir, ruhsal sebeplerden dolayı oluşan bir rahatsızlık veya problemin vücuda yansıyıp kendisini bu şekilde göstermesi şeklinde açıklanmaktadır.

Psikosomatik Nedir?

Ruhun hasar alması ve acı çekmesi, bedenselleştirmeyi bir arada getirmektedir. Kısacası ruhsal ve içsel olan bu olay bireyin vücudunda hastalık ortaya çıkarmaya neden olmaktadır. Kişinin içe attığı her problem, daha önceden gerçekleşmiş olan fakat dile dökülmeyen birçok sorun illaki kendisine uygun olan bir organı belirleyerek kendini hasta edecektir. Vücut, hiçbir şeyi aklından çıkarmaz ve ruhun içine aldığı yaraları bu şekilde dışa vurur. Duygular içe atılarak saklanmayı değil, dışa vurularak ifade edilmeyi bekler. Ruhun içinde saklandığı zaman içsel sorun haline gelmektedir ve bireyin vücudunda türlü hastalıklara sebep olmaktadır. Psikosomatik bozukluk hastalıklarının nedenleri arasında birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden bazıları şunlardır; hayal kırıklığı yaşamak, insanlara kırgın olmak, kaygı ve korku içinde yaşam sürmek, öfke duymak, güvensizlik, umutsuz ve çaresiz hissetmek, üzülmek, kıskançlık, nefret duymak, kolaylıkla kin tutmak, suçluluk duygusu yaşamak, bir olay veya durumda tecrübe edilen şeyleri kabullenememek bu hastalığın meydana çıkmasında rol oynayan başlıca sebepler arasında yer almaktadır.

Psikosomatik Hastalıklar Nelerdir, Nedenleri ve Belirtileri Neler?

Bir diğer ismi Somatoform bozukluklar olan Psikosomatik hastalıklar nelerdir bunlar şu şekilde sıralanmaktadır;

Vücut dismorfik bozukluğu; yüzde oluşan kırışıklıklar, küçük göğüsler ya da vücudun geride kalan kısımlarının şekli ya da boyut olarak küçük ve kusurlu olması olarak tanımlanmaktadır. Bu kusur olarak görme durumu kişide saplantı halinde görülmektedir. Vücut dismorfik bozukluğu fazlasıyla kaygıya sebep olur ve bireyin gün içindeki rutinlerinde normal şekilde işlev görme yeteneğini etkileyebilmektedir.

Konversiyon bozukluğu, bireyin beden hareketlerini ve duyularını etkileyen ve fiziksel bir sebebi bulunmuyormuş gibi varsayılan nörolojik belirtiler yaşadığı bir rahatsızlıktır. Psikosomatik hastalıklar nelerdir , psikosomatik nedir maddelerinden biri olan bu hastalığın belirtileri; aniden gelen nöbetler, körlük ya da felç içerebilir.

maddelerinden biri olan bu hastalığın belirtileri; aniden gelen nöbetler, körlük ya da felç içerebilir. Hipokondriyazis hastalığı, ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Hipokondriyazisi olan bireyler, normal vücut hareketlerini ya da küçük semptomları ciddi veya yaşamı tehdit edici olarak yanlış yorumlarlar.

Somatizasyon bozukluğu, bireyin fiziksel bir sebebi bulunmadan baş ağrısı, ishal ya da erken boşalma gibi fiziksel sorunlar görülen bir bozukluktur.

Somatoform bozukluklar psikosomatik rahatsızlıkların en önemlileri arasında yer almaktadır. Somatoform bozuklukların fiziksel faktörleri gerçektir. Bununla beraber, fiziksel sebeplerden ziyade psikolojik kökenleri bulunmaktadır. Semptomlar çoğunlukla tıbbi hastalıkların belirtilerine benzemektedir. Bu sebeple, somatoform bozukluklardan rahatsız olan inanlar kişiler, semptomlarının nedenini saptamak için detaylı incelemelerden ve tıbbi değerlendirmelerden geçmektedir.



Psikosomatik Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Psikosomatik bozukluk nedir, psikosomatik ağrı neden olur bunları detaylı bir şekilde inceleyelim. Psikosomatik bozukluk insanın vücudunda birçok çeşitli negatif olaylara neden olmaktadır. Stres ve sinire bağlı olarak ortaya çıkan psikosomatik bozukluklar, bunların yanı sıra farklı nedenlere de bağlı olabilmektedir. En sık rastlanan psikosomatik hastalıkların nedenleri şu şekilde sıralanmaktadır: