Psikoz Nedir? Tıpta ve Psikolojide Psikoz Ne Demek, Nedenleri ve Belirtileri Neler?

Psikoz nedir diye araştırırken kafanıza birçok farklı soru da takılabilir. Psikozun birçok farklı türü bulunur. Bunlardan bazıları ise atipik psikoz, organik olmayan psikozdur. Peki atipik psikoz ne demek, organik olmayan psikoz nedir? Kişilerin hayatını oldukça olumsuz etkileyen psikoz belirtileri nelerdir? Psikoz nevroz farkı nedir? Merak ettiğiniz sorularınızın yanıtı yazımızın devamında!

Psikoz Nedir?

Psikoz en yalın tanımıyla gerçekle ilişkinin kesilmesi durumudur. Psikoz durumunda olan kişiler gerçek olmayan inanışlarda bulunurken gerçek olmayan şeyleri görüp duyabilir ve gerçekle hayal ayrımı yapamaz.

Psikoz Nedenleri ve Belirtileri Neler?

Psikoz; aniden meydana gelmez. Birtakım sebepler dolayısıyla zamanla ortaya çıkar ve genellikle gençliğin erken yaşlarında veya erişkinliğin ilk yıllarında görülür. Buna kimi zaman bazı hastalıklar da neden olabilir. Alzheimer, parkinson, demans, beyin tümörü, HIV, kanser gibi hastalıklar da kimi zaman psikoza neden olabilir. Erken psikoz belirtilerini fark etmek ve uzman desteği almak oldukça önemlidir. İşte en yaygın 10 psikoz belirtisi;

1- Okulda veya işte performans düşer,

2- Motivasyon kaybedilir ve hiçbir şey yapmak istememe durumu sık yaşanır,

3- Konsantrasyon eksikliği sonucu bir işe odaklanmakta zorluk yaşanır,

4- Yakın çevreden uzaklaşılır ve yalnız kalma isteği artar,

5- Hiç duygu hissetmeme ya da ketotoni yani tepkisizlik hali kişiye hakim olur,

6- Normalden daha az ya da daha çok uyuma hali,

7- Kişisel bakım ihmal edilir,

8- Sosyal hayattan kopma durumu yaşanır,

9- İnsanlara karşı şüphe duyulur veya birlikteyken huzursuzluk hali artar,

10- Genel depresyon belirtilerini gösterir.

Bu belirtiler her zaman psikoz olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Hastalığınızla ilgili en doğru teşhisi ve tedaviyi almak için kesinlikle bir uzmana başvurmalı, profesyonel bir destek almalısınız. Uzman desteğiyle psikoz hastalığı tedavi edilebilir ve tam iyileşme sağlanabilir.