Puberte Nedir? Puberte Dönemi Yaş Aralığı Nedir, Kaç Yaşında Başlar ve Biter?

Puberte nedir ergenliği tanımlayan bir kavramdır. Ergenlik her insanın geçirmesi gereken dönemsel bir gelişimdir. Dolayısıyla puberte dönem nedir derken özellikleri tanımlanmalıdır. Bu dönemde kız ve erkekte yaşanan fiziksel gelişmeler normal olarak kabul edilir. Fakat bazı insanlar Puberte bozukluğu ne demek sorusunun açıklanmasına ihtiyaç duyar. Çünkü bluğ çağda yaşadığı birtakım problemler vardır. Yeni ergenliğe giren biri ve ailesi için puberte ne demek, puberte adolesan farkı muhakkak bilgi sahibi olunması gereken konulardır.

Puberte Nedir?

Bir birey yaşına göre bazı gelişmeler gösterir. Bu gelişmeler genellikle fiziksel yani vücudu baz alan gelişmelerdir. Vücut gelişirken psikolojinin de etkilendiği vurgulanmalıdır. Çünkü 7 yaşındaki bir kız çocuğunun 15 yaşındaki vücudu aynı değildir. Dolayısıyla vücudu benimseme de ya da içselleştirme de sorunlar yaşanabilir. Puberte dönemi diğer adlarıyla bluğ çağ ya da adolesan dönemi, ergenliği tanımlayan kavramlardır. Ergenlik dönemi bireyin fiziksel ve psikolojik serüvendir ve sağlık alanının bir parçasıdır. Sağlık alanında belirtilmesinin nedeni sağlıklı her bireyin ergenlik döneme girmesi gerektiğidir. Ergenlik döneminde ayırt edilmesi gereken bir konu vardır. Kız ve erkek bireylerde ergenliğe girme yaşı farklılık göstermektedir.

Puberte Dönemi Yaş Aralığı Nedir, Kaç Yaşında Başlar ve Biter?

Puberte dönemi ergenlik dönemini ifade eden bir terimdir. Ergenlik döneminin bazı özellikleri vardır. Kız ve erkeklerin ortak özelliklerine kilo alma, boy uzama, ya da vücudun bazı bölgelerinde kıllanma yaşanması örnek verilebilir. Ergenlik dönemindeki kızların göğüslerinde büyüme yaşanması çok normal bir durumdur. Erkek bireylerde kızlardan farklı olarak kas güçleri artış gösterir. Dolayısıyla ergenlik döneminde kız ve erkeklerde benzer gelişmeler olsa da farklı gelişmeler de söz konusudur. Bunun yanı sıra erkek ve kızlarda ergenlik dönemine girme yaşı da değişmektedir. Kızlar ergenlik dönemine girdiklerinde yaklaşık olarak 8-13 yaşları arasında olurlar. Erkekler ergenlik dönemine girdiğinde ise yaklaşık 9-14 yaş aralığında olurlar.

Puberte Bozukluğu Ne Demek?

Puberte yani ergenlik döneminin normal kabul edildiği bir yaş aralığı vardır. Kızlarda bu yaş aralığı 8-13 olarak bilinmektedir. Erkeklerde ise bu yaş aralığı 9-14 olarak bilinmektedir. Bu yaşlardan farklı bir yaşta ya da yaş aralığında ergenliğe girmek sağlık açısından olumsuz bir durumdur. Dolayısıyla puberte bozukluğu ergenliğe girmede yaşanan bir problemdir. Kızlarda ve erkeklerde görülen puberte bozukluğu yine farklı olabilir. Yani kızlarda 7 ya da 8 yaşından önce ergenliğe girmek puberte bozukluğu göstergesidir. Erkeklerde 9 yaşından önce ergenliğe girmek de puberte bozukluğu göstergesi olarak ifade edilebilir.