Pul pul dökülen deriyi saatler içinde toparlıyor! Egzamayı tarihe gömen doğal kür

Egzama bir diğer adıyla atopik dermatit; ciltte döküntüye, kaşıntıya ve kuruluğa neden olan cilt sorununa denilir. Yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkeste görülebilir. Çok sık görülen bu cilt problemininin kaynağı tam olarak bilinmese de stres ya da alerjiden kaynaklandığı düşünülür.