Pul pul dökülen deriyi saatler içinde toparlıyor! Egzamayı tarihe gömen doğal kür

Egzama bir diğer adıyla atopik dermatit; ciltte döküntüye, kaşıntıya ve kuruluğa neden olan cilt sorununa denilir. Yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkeste görülebilir. Çok sık görülen bu cilt problemininin kaynağı tam olarak bilinmese de stres ya da alerjiden kaynaklandığı düşünülür.
Örneğin egzama; sabun, deterjan, soğuk hava, kuru hava, nem, toz gibi çevresel faktörlerin yanı sıra stres ile genetik geçişten kaynaklanabilir. Bunların yanı sıra alerjenler, bağışıklık sisteminin düşük olması ve cilt bakım ürünleri cildin tepki vermesine neden olarak egzamaya yol açabilir.
Egzamanın meydana getirdiği semptomlar çeşitlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak en temel semptomları arasında ciltte kuruluktan kaynaklı olarak döküntü, pullanma ve çatlak oluşması yer alır.
Dut kürünü hazırlamak için izlemeniz gereken yol şöyle;
Bir tencerenin içerisinde 500 mililitre kadar su kaynatın. Su kaynayınca içerisine bir avuç kadar beyaz dut kurusu ekleyin ve 8 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. 8 dakikanın sonunda elinizi yakmayacak sıcaklığa gelmesi için bekleyin. Ardından egzamalı olan elinizi kabın içerisine sokup 15 dakika boyunca bekletin.
Beyaz dut kurusu şekerli bir yapıya sahip olduğu için elinizi kürün içerisinden çıkardıktan sonra elinizde şekerli olacak. Elinizi 1 saat sonra sadece suyla yıkayarak temizleyin.
Bu kürü bir gün yapıp bir gün yapmayacak şekilde haftada üç kez tekrarlayın.
Egzamaya iyi gelen diğer yollar ise şöyle;
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı kullanmak, egzama rahatsızlığının tedavisine destek sağlar. Hindistan cevizi yağı; egzama sahibi olan kişilerin cildinde yer alan bakteri oranının azaltılmasında etkili olur, ciltte meydana gelen kızarıklık, kaşıntı ve kuruluğun saatler içerisinde azaltılmasını sağlar.
AYÇİÇEK YAĞI
Ayçiçek yağının anti-inflamatuar özelliği bulunur bu sayede egzamanın etkilerinin azaltılmasına destek olabilir. Ayrıca cildin bariyerinin güçlenmesini sağlar böylece egzamanın semptomlarının azaltılmasını sağlar. Bu yöntemi için gün içerisinde cildinize iki kere yaklaşık bir kaşık ayçiçek yağı sürmelisiniz.
CHIA TOHUMU
Chia tohumunun yağı, egzama ve kuru cilt gibi cilt sorunlarının ortadan kaldırılması için faydalıdır. Ayrıca chia tohumu, yüksek miktarda antioksidana sahiptir ve cilt için oldukça faydalıdır. Chia tohumunun içeriğinde omega-3 yağ asitleri yer alır bu sayede yaşlanma belirtilerinin azaltılmasında etkili olur.
MEYVELER
Mor renge sahip meyveler, egzama ve sedef hastalığının azaltılmasında önemli bir rol oynar. Antioksidanlar bakımından zengin olan bu meyveler, hücrelere zarar veren serbest radikallerle mücadele ederek erken yaşlanmayı engeller.
UYARI: Bu karışımı kullanmadan önce doktordan onay almanız gerekir.