Püskülünden koçanına kadar şifalı: Hem kalbi koruyor hem kilo verdiriyor

Oldukça lezzetli bir atıştırmalık olan mısır, hemen her yaştan insanın en çok sevdiği lezzetlerden biri. Tüketimi ise aslında bedeninize birçok fayda sağlıyor. Güney Meksika kökenli bu besin, tüm dünya sofralarında kendisine yer buluyor. İşte mısırın mucizevi faydaları...

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR

Bir fincan mısırdaki lif içeriği, önerilen günlük miktarın %18,4'ü kadardır. Bu durum, mısırın tam tahıl olması nedeniyle kabızlık ve hemoroid gibi sindirim sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olur. Bir çalışma, mısırın kabızlığı gidermede buğday önemli ölçüde daha iyi olduğunu buldu. Yüksek diyet lifi sayesinde sindirimi kolaylaştırırken bağırsak hareketlerinde de daha fazla düzen sağlayarak olası kabızlık sorununu ortadan kaldırabilir.

KİLO ALIMI





Mısır, zengin bir kalori kaynağı olması sayesinde birçok yerde temel besindir. Tatlı sarı ve beyaz mısırın kalori içeriği 100 gramda 96 kaloridir. Bu nedenle genellikle hızlı kilo alımı için başvurulur.

TEMEL VİTAMİN VE MİNERALLERİ BARINDIRIR

Mısır, uygun büyümeyi sağlamaya ve hastalıklarla savaşmaya yardımcı olabilecek birkaç temel mineral içerir. Journal of Food Science and Technology'de yayınlanan 2017 tarihli bir araştırmaya göre, demir, çinko, bakır, manganez, magnezyum ve potasyum için önemli bir kaynaktır. Bununla birlikte, besin bileşimi hasat şekline ve işlenmesine göre değişebilir. Besin içeriği, bütün olarak yenildiğinde en iyi şekilde korunur. Buğulama, kaynatma veya kavurma besin içeriğini azaltır.

Ayrıca çoğu diyette bulunması zor olan selenyum gibi eser mineraller içerir. Fosfor, normal büyümeyi, kemik sağlığını ve optimal böbrek fonksiyonunu düzenlemek için gereklidir. Magnezyum, kalp ritmini düzenlemek ve kemik mineral yoğunluğunu artırmak için gereklidir.

KALBİNİZİ KORUR





Araştırmalara göre, mısır yağının kolesterol seviyeleri üzerinde anti-aterojenik bir etkiye sahip olduğu ve böylece çeşitli kalp hastalığı riskini azalttığı gösterilmiştir. Özellikle mısır yağı, kalp sağlığını iyileştirmenin en iyi yollarından biri ve bu durum, mısırın optimal bir yağ asidi kombinasyonuna yakın olmasından kaynaklanıyor. Bu durum, omega-3 yağ asitlerinin zararlı LDL veya kötü kolesterolü düşürmeyi sağlıyor. Bu sayede arterlerin tıkanma olasılığını azaltabilir, kan basıncını düşürebilir ve kalp krizi ve felç riskini en aza indirebilir. Tüm bu sağlıklı yağ içeriği, kalp hastalıklarının azaltılmasını, aterosklerozun önlenmesini ve vücuttaki serbest radikallerin genel olarak temizlenmesini içerir. Avustralya hükümeti, kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilecek gıdalardan biri olarak mısır yağını önermektedir.

CİLT VE GÖZ SAĞLIĞINI KORUYOR

Sarı mısır, vücutta A vitamini oluşturan ve iyi görme ve cildin korunması için gerekli olan zengin bir beta-karoten kaynağıdır. Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, gerekli miktara göre vücuda dönüştürüldüğü için ihtiyacınız olan A vitamini düzeyine ulaşmanızı sağlıyor. A vitamini çok fazla tüketilirse toksik olabilir, bu nedenle onu beta-karoten dönüşümü yoluyla elde etmek idealdir. Ayrıca cilt ve mukoza zarlarının sağlığına fayda sağlamanın yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirebilir. Vücuttaki A vitaminine dönüşmeyen beta-karoten miktarı, tüm karotenoidler gibi çok güçlü bir antioksidan görevi görür ve hastalıklarla savaşabilir.

DİYABETLE MÜCADELE EDİYOR





Son yıllarda, dünya bir diyabet salgınından muzdarip görünüyor. Bunun kesin mekanizması tam olarak belirlenemese de, genellikle beslenme ile ilgilidir. 2018 yılında Food Science and Human Wellness dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, tam tahıllı mısır tüketiminin tip 2 diyabet gelişiminde azalma riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Journal of Medicinal Food'a göre, çekirdeklerinin tüketimi, insüline bağımlı olmayan diyabetes mellitusun (NIDDM) yönetimine yardımcı olur ve bütün mısırda fenolik fitokimyasalların varlığı nedeniyle hipertansiyona karşı etkilidir. British Journal of Nutrition'a göre fitokimyasallar, vücuttaki insülinin emilimini ve salınımını düzenleyebilir ve bu da diyabetli kişilerde ani yükselme ve düşme olasılığını azaltabilir ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelerine yardımcı olabilir.

KOZMETİK KAYNAĞI

Mısır nişastası birçok kozmetik ürünün imalatında kullanılır ve ayrıca deri döküntülerini ve tahrişi yatıştırmak için bölgesel olarak da uygulanabilir. Üsterlik mısır, birçok kozmetik karışımın ana bileşenleri olan kanserojen petrol ürünlerinin yerine kullanılabilir. Geleneksel cilt kremlerinin çoğu, temel malzeme olarak, gözenekleri tıkayabilen ve cilt koşullarını daha da kötüleştirebilen petrol jölesi içerir. Bu nedenle mısır nişastası hem doğal hem de etkili bir yöntem olarak birçok kozmetik ürünün içerisinde kendisine yer bulmaya başladı. Hatta ev yapımı vücut bakım ürünleri için kendiniz de kullanabilirsiniz.

KANSIZLIĞI GİDERİYOR

B12 vitamin eksikliğinden kaynaklanan kansızlık sorunu ile mücadelede mısır, en önemli besinlerden biri haline dönüşüyor. Kandaki hücreleri yenileyebilme kapasitesi sayesinde kansızlık sorununu gideriyor.

ALZHEIMER RİSKİNE KARŞI ETKİLİ

Mısır aynı zamanda zengin timin kaynağı olması sayesinde beyninizde önemli bir koruyucu görevini üstleniyor. Bu sayede güçlü bir hafıza desteği olan bu besin, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek bir alzheimer riskine karşı da koruyucu bir yapıya sahip.