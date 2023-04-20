Ramazan Bayramı'nı sağlıklı geçirmek için uzmanından uyarı: "2 ila 4 saat arasında olacak şekilde düzenleyin"

Ramazan ayında tutulan oruç sonrası Ramazan Bayramı'nda neler yapılması gerektiğini anlatan Uzman Diyetisyen Özden Özgür Durukan, öğünlerin düzenlenmesine dikkat çekti. Bayramı sağlıklı geçirmenin püf noktalarını anlatan Durukan, “Minimum 2, maksimum 4 saat olacak şekilde öğün saatlerimizi ayarlayabiliriz” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:32 PAYLAŞ ABONE OL

Uzmanlar, Ramazan ayında bireyin yeme ve içme alışkanlığındaki farklılıkların metabolizmada değişikliler meydana getirdiğini, Ramazan sonrası beslenme düzeninin kontrollü bir şekilde ayarlanması gerektiğini ifade ediyor. Uzman Diyetisyen Özden Özgür Durukan, Ramazan Bayramı'nı sağlıklı geçirmenin tüyolarını anlattı.





"Minimum 2, maksimum 4 saat olacak şekilde öğün saatlerimizi ayarlayabiliriz"

Ramazan boyunca tüketilen öğün sayısının az olduğunu ifade eden Durukan, "Ramazan Bayramı'yla birlikte Ramazan sonrası öğün sayısı ve miktarları artmakta, beslenme düzenimiz tamamen değişmekte. İlk başta öğün sayılarına ve sürelerine dikkat ederek beslenmeye önem vermeliyiz. Minimum 2, maksimum 4 saat olacak şekilde öğün saatlerimizi ayarlayabiliriz. Sıvı tüketimi de Ramazan süresi boyunca azalmakta. Ramazan sonrasında 2 buçuk, 3 litre kadar artık su tüketimine dikkat edebiliriz. Yetersiz aktivite düzeyini fiziksel aktivitemizi arttırarak, egzersiz planı oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.