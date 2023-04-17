"Ramazan'da arınan karaciğerinizi bayramda kirletmeyin!" Böyle beslenmek karaciğeri bitiriyor...





TATLI PORSİYONLARI TADIMLIK AYARLANMALI



Bayramda aşırı tatlı tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade eden Akça, "Bayramda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih etmemiz gerekiyor. Sütlü tatlı olarak da sütlü irmik tatlısı, kazandibi, sütlaç, muhallebi, bir meyve tatlısı veya meyve tabağı tercih edilebilir. Misafirliğe gidildiğinde ise özellikle yeme konusunda aşırıya kaçmamak adına önceden önlemimizi almak için tok karnına misafirliğe gidilmesini öneriyorum. Bizlere sunulan tabağın tadımlık olmasına dikkat etmeliyiz. Şerbetli tatlı tüketmek isteniyorsa da baklava gün aşırı iki dilimi geçmeyecek şeklide tüketilebilir. Fakat şerbetli tatlı kan şekerini artıracağı için bunun yanında kan şekerinin düzenlemesi için bir bardak süt ya da ayran tercih edilebilir" şeklinde konuştu

Çay, kahve ve meşrubatların tüketilmesi konusunda da uyarılarda bulunan Akça, "Önceliğimiz kola ya da meyve suyu yerine su tüketilmesidir. Zaten yiyecekleri tatlılardan oldukça çok şeker miktarı alacaklardır. Bunun için de su ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Eğer çay ya da kahve içilecekse de miktara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü fazla alınması durumunda çarpıntı gibi kalp ritim bozukluklarına ve mide rahatsızlıklarına neden olabilir. Çay günde en fazla dört çay bardağını aşmayacak şeklide tüketilebilir" dedi.