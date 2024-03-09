Ramazanda çelik gibi bir bağışıklığın sırrı!

Her geçen yıl 10 gün daha erken başlayan Ramazan ayının kış mevsimine denk gelmeye başlamasıyla havaların soğuk olması oruç tutacaklar için beslenmenin önemini artırıyor. Bu yıl mevsim geçişinde başlayan Ramazan'da oruç tutacakların bağışıklık sistemini de güçlü tutması gerekiyor. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi, Uzman Diyetisyen Ecenur Özkul Erdoğan, Ramazan ayını daha rahat geçirmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli önerilerde bulundu.



Uzman Diyetisyen Ecenur Özkul Erdoğan, "Ramazan ayında büyük bir açlık süresinden bahsettiğimiz için zaten bağışıklığa karşı bir düşürücü etkisi olacak. Mevsim geçişlerinin etkisiyle de tabii ki bağışıklıkta düşüş bekliyoruz. Ama bunu beslenmeyle destekleyebiliriz. İftarda ve sahurda özellikle ıspanak, portakal gibi mevsim meyve ve sebzelerini mümkünse normalden daha fazla tüketin. Yanında mutlaka probiyotik içeren besinler alın. Bunlar bağışıklığınızı koruyacak ve güçlendirecektir" şeklinde konuştu.



"İFTARDA BALIK TÜKETİLMELİDİR"

Probiyotiklerin hem bağışıklık hem de bağırsaklar için önemine değinen Ecenur Özkul Erdoğan, "Bu süreçte yaşanabilecek ishal (diyare), kabızlık (konstibasyon) gibi durumlar için çok faydalı olacaktır. O yüzden mutlaka sofralarınızda yoğurt bulundurun. Omega 3 çok güzel bağışıklık destekleyicidir. Ramazan ayında çok fazla tercih edilmese de haftada 2 kere balık tüketmek bu konuda bize destek olacaktır. Baharatlar da destek alınabilir. Zencefil, zerdeçal her öğüne ve her yemeğe rahatlıkla eklenebilecek baharatlardır. Bağışıklık sisteminizi de çok güzel destekleyeceklerdir" dedi.