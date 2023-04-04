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Ramazan'da kilo verin! Oruç tutarken incelten tarifler...

Ramazan ayının gelişiyle birlikte başlayan oruç, günlük yaşantısında spor yapanların da aklında soru işaretlerine neden oldu. Oruç tutarken spor yapılmalı mı sorusunun cevabını ise Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek verdi. İpek, aynı zamanda kilo vermek isteyenler için örnek menüler de paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 16:06
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Ramazan’da kilo verin! Oruç tutarken incelten tarifler...

Açlık saati ve su içmeme hali sebebi ile oruç tutarken kalbi yormayacak hafif tempolu sporlar tercih edilmelidir. Kan dolaşımı hızlandığında, kalp yeterli kanı vücuda pompalayamazsa tansiyon düşer, eller titrer ve halsizlik oluşur.

Vücutta yeterli su olmadığı için kalp tarafında aynı rutinde pompalanamayan kan sebebi ile oluşan bu durumu engellemek için oruç tutarken günün erken saatlerinde hafif yürüyüş veya duruş egzersizleri yapılabileceği gibi iftardan2 saat sonra da aynı şekilde spor yapılabilir.

Oruç tutarken ne kadar süre spor yapmalıyım sorusunun cevabı sizdedir. Bunun en doğru cevabı normalde yani ramazandan önce de spor ile olan ilişkinizdir. Her gün spor yapmaya alışkın olan biri aynı şekilde devam edebilir. Ancak yürüyüş nasıl yapılmalı diyecek olursanız iftardan 2 saat sonra 40- 45 dk. orta tempodayürümek bedeniniz ve sindirim siteminiz için oldukça faydalı olacaktır.

Aşağıdaki menüyü değişimler halinde uyguladığınızda ramazan ayında kilo almayacaksınız, hafifleyeceksiniz. Bunun için öncesinde beden ölçünüzü (basen, göğüs, bel ) ve tartınızı not almayı aynada ki bedeninizin görselini çekmeyi unutmayın. 1 hafta sonra değişim ile yüzünüzde çiçekler açacak.

3 GÜNLÜK ÖRNEK İFTAR-SAHUR MENÜSÜ

1.GÜN

İFTAR

  • 1 küçük hurma
  • 1-2 kepçe bol kimyonlu mercimek çorbası
  • 1 adet avuç içi kadar pide
  • Yeşil salata ( mısır, nar ekşisi eklenmeyecek )
  • 4 adet minik köfte

ARA ÖĞÜN

  • Tahin pekmezli sufle 1 yk. tahin
  • 1 yk. pekmez
  • 1 yk. tam buğday unu 1 çk. kabartma tozu
  • 1 çb. Süt

Hepsini karıştırıp ısıya dayanıklı kapta 180 der. 5 dk. pişiriyoruz.

  • 1 fincan bitki çayı

SAHUR

  • 2 yk lor peynir (yağsız peynir)
  • 5 adet zeytin
  • Domates-salatalık (tercihen)
  • Sınırsız yeşillik
  • 2 dilim tam buğday ekmeği
  • 1 adet haşlanmış yumurta

2.GÜN

İFTAR

  • 1 adet minik hurma
  • 1-2 kepçe tarhana çorbası
  • 1 tabak yeşil mercimek yemeği
  • 3 kaşık bulgur pilavı
  • 2-3 kaşık yoğurt
  • Salata

ARA ÖĞÜN

  • 1 adet portakal
  • 1 tk fıstık ezmesi
  • 1 kupa yeşil çay / çay / bitki çayı

SAHUR

  • Domatesli-biberli-2 yk. Lor peynirli tost (yağsız)
  • 5 adet zeytin
  • Sınırsız yeşillik

3.GÜN

İFTAR

  • 1 dilim pide (avuç içi kadar ) 1 kepçe yayla çorbası
  • Doyana kadar kıymasız karnabahar yemeği
  • Salata

ARA ÖĞÜN

  • 1 adet yeşil elma
  • 10 adet çiğ fındık
  • 1 kupa bitki çayı

SAHUR

  • 2 yk lor peyniri salatası (domates-maydanoz-kuru domates-limon-5 adet zeytin )
  • 1 dilim tam buğday ekmeği
  • 2 adet ızgara kapya biber
  • Sınırsız yeşillik
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