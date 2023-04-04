Ramazan’da kilo verin! Oruç tutarken incelten tarifler...

Vücutta yeterli su olmadığı için kalp tarafında aynı rutinde pompalanamayan kan sebebi ile oluşan bu durumu engellemek için oruç tutarken günün erken saatlerinde hafif yürüyüş veya duruş egzersizleri yapılabileceği gibi iftardan2 saat sonra da aynı şekilde spor yapılabilir.

Oruç tutarken ne kadar süre spor yapmalıyım sorusunun cevabı sizdedir. Bunun en doğru cevabı normalde yani ramazandan önce de spor ile olan ilişkinizdir. Her gün spor yapmaya alışkın olan biri aynı şekilde devam edebilir. Ancak yürüyüş nasıl yapılmalı diyecek olursanız iftardan 2 saat sonra 40- 45 dk. orta tempodayürümek bedeniniz ve sindirim siteminiz için oldukça faydalı olacaktır.

Aşağıdaki menüyü değişimler halinde uyguladığınızda ramazan ayında kilo almayacaksınız, hafifleyeceksiniz. Bunun için öncesinde beden ölçünüzü (basen, göğüs, bel ) ve tartınızı not almayı aynada ki bedeninizin görselini çekmeyi unutmayın. 1 hafta sonra değişim ile yüzünüzde çiçekler açacak.