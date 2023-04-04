Ramazan’da kilo verirken tok kalın! Formülünü diyetisyen verdi

Öğleden sonra ya da iftara yakın başlayan baş ağrıları, iftardan sonra gelen tatlı krizleri ve en çok da merak edilen Ramazan ayında nasıl kilo verileceği…

Çok uzun süren açlıklarda vücut kendini mutlaka korumaya alarak metabolizma hızını minimuma indirir. Bu bütün organlar için geçerlidir. Beyin sadece glikoz ile çalışır. Günün ilk öğünü sabah yeterli glikoz alınmazsa beynimiz verimli çalışamaz. Dengeli bir kan şekeri hem gün içerisinde tok kalmanızı hem de baş ağrılarınızı önleyecektir. Bunun için sahurda az yağlı ve protein içerikli kahvaltı şeklinde bir sahur bir tercih edilmelidir.

SUSARIM KORKUSUYLA SAHURDA SUYA YÜKLENME!

Gün içerisinde susarım korkusuyla çok fazla su içilmemelidir. Sahurda birden 3-4 bardak içilen suyu vücut depolayamaz hızla vücuttan uzaklaştırmak ister. Suyu kullanamadan vücuttan atar ve gün içinde daha susuz kalırsınız. İftar ve sahurda suyu dengeli tüketmek en doğrusudur. Sahurda 2 bardak su yeterli olacaktır. Yeşil çay, siyah çay, kahve gibi vücuttan suyu atan diüretik içecekler de tüketilmemelidir. Seviyorsanız çok açık bir siyah çay doğru bir tercih olacaktır.

Tuzlu yiyecekler de gün içerisinde çabuk susamanıza yol açar. Bu nedenle peynir tercihi olarak tulum gibi tuzlu ve yağlı peynirler yerine süzme beyaz peynir veya tuzsuz lor peynirleri tercih edilmelidir. Yeşilliklerin üzerine ekstra tuz eklenmemelidir.