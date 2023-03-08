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Rebound Nedir? Tıpta Rebound Etki Ne Demek, Hangi İlaçlarda Yaşanır?

Tıpta sıkça yer alsa da günlük hayatta bilinmeyen kelimelerden biri de rebound kelimesidir. Bu kavramı bilen kişiler kadar bilmeyenlerde vardır. Rebound nedir, sorusuna tıpta çok görülen bir etki olduğu yanıtını verebiliriz. Rebound etki nedir, dediğimizde ilaç kullanımı ile ilgili bir etki olduğunu öğreniriz. Tıpta Rebound ne demek, sorusu sıkça rastlanan sorular arasında yer alır. Peki, Rebound hangi hastalıklarda olur, sorusunun yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 14:48 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 14:48
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REBOUND NEDİR? TIPTA REBOUND ETKİ NE DEMEK, HANGİ İLAÇLARDA YAŞANIR?

Günümüzde alternatif tıp yerine ilaç kullanımı daha yaygındır. İlaç kullanımı bazen kötü sonuçlarda doğurabilir. Rebound nedir, sorusuna günümüzde en çok görülen etkiler arasında yer aldığı yanıtını verebiliriz. Rebound etki nedir, dediğimizde kullanıp biten ilaçlardan sonra yarattığı etkiler aklımıza gelir. Tıpta Rebound ne demek, sorusuna ilaç kullanımı sonrası görülen etkilerdir yanıtını veririz. Rebound hangi hastalıklarda olur, dediğimizde her hastalıkta görülebileceğini öğreniriz.

Rebound Nedir?

Rebound etkisi, bir ilacın kullanımına son verilmesinden sonraki süreçte görülen belirtilerdir. Buna göre bir ilaç kullanılıp bırakıldıktan sonra bazı belirtiler görülmeye başlar. Bu etkiler rebound etkisi ile açıklanır.

Tıpta Rebound Etki Ne Demek, Hangi İlaçlarda Yaşanır?

Tıpta, ilaç kullanılıp bittikten sonra yeni bir süreç başlar. Rebound, bir ilaca kullanıp bıraktıktan sonra görülen etkiye denir. Buna göre bir ilaç kullanılıp bırakıldıktan sonra bazı belirtiler görülmeye başlar. Bu etkiler rebound etkisi ile açıklanır. Bu etki herkeste farklı olabilir. Tıpta Rebound etkisine şu örnekleri verebiliriz:

  • Zayıflamak için kullanılan ilaçlar bittikten sonra, ilaç kullanan kişinin yeniden hızlı bir şekilde kilo alması
  • Psikolojide kullanılan ilaçların bırakılmasında sonra ilacın etki ettiği olayın geri dönmesi
  • Fizyoterapi ile eş zamanlı kullanılan ilaçların bırakılması ile kasları ve hareketin eski haline dönmeye başlaması
  • Patofizyolojik süreçler nedeniyle hormonlarla uzun süreli bir tedavinin sona ermesinden sonra, başlangıçta tedavi edilen bulgularda bozukluk olması
  • Guatrın tiroksin ile tedavi edilmesi sonrası tiroksin kesilirse ve iyodür ile takip tedavisi yoksa önceki toksin tedavisi tiroidin fonksiyonel iyot tüketmesine neden olduğu için tiroit bezinin yeniden büyümesi
  • Radyasyon tedavisinde, derin dokuların yüzeysel deriye geri saçılan radyasyon oranının artması

Rebound etkisi, bazen daha basit hastalıklarda da görülebilir.

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