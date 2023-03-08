Rebound Nedir? Tıpta Rebound Etki Ne Demek, Hangi İlaçlarda Yaşanır?

Günümüzde alternatif tıp yerine ilaç kullanımı daha yaygındır. İlaç kullanımı bazen kötü sonuçlarda doğurabilir. Rebound nedir, sorusuna günümüzde en çok görülen etkiler arasında yer aldığı yanıtını verebiliriz. Rebound etki nedir, dediğimizde kullanıp biten ilaçlardan sonra yarattığı etkiler aklımıza gelir. Tıpta Rebound ne demek, sorusuna ilaç kullanımı sonrası görülen etkilerdir yanıtını veririz. Rebound hangi hastalıklarda olur, dediğimizde her hastalıkta görülebileceğini öğreniriz.

Rebound Nedir?

Rebound etkisi, bir ilacın kullanımına son verilmesinden sonraki süreçte görülen belirtilerdir. Buna göre bir ilaç kullanılıp bırakıldıktan sonra bazı belirtiler görülmeye başlar. Bu etkiler rebound etkisi ile açıklanır.

Tıpta Rebound Etki Ne Demek, Hangi İlaçlarda Yaşanır?

Tıpta, ilaç kullanılıp bittikten sonra yeni bir süreç başlar. Rebound, bir ilaca kullanıp bıraktıktan sonra görülen etkiye denir. Buna göre bir ilaç kullanılıp bırakıldıktan sonra bazı belirtiler görülmeye başlar. Bu etkiler rebound etkisi ile açıklanır. Bu etki herkeste farklı olabilir. Tıpta Rebound etkisine şu örnekleri verebiliriz:

Zayıflamak için kullanılan ilaçlar bittikten sonra, ilaç kullanan kişinin yeniden hızlı bir şekilde kilo alması

Psikolojide kullanılan ilaçların bırakılmasında sonra ilacın etki ettiği olayın geri dönmesi

Fizyoterapi ile eş zamanlı kullanılan ilaçların bırakılması ile kasları ve hareketin eski haline dönmeye başlaması

Patofizyolojik süreçler nedeniyle hormonlarla uzun süreli bir tedavinin sona ermesinden sonra, başlangıçta tedavi edilen bulgularda bozukluk olması

Guatrın tiroksin ile tedavi edilmesi sonrası tiroksin kesilirse ve iyodür ile takip tedavisi yoksa önceki toksin tedavisi tiroidin fonksiyonel iyot tüketmesine neden olduğu için tiroit bezinin yeniden büyümesi

Radyasyon tedavisinde, derin dokuların yüzeysel deriye geri saçılan radyasyon oranının artması

Rebound etkisi, bazen daha basit hastalıklarda da görülebilir.