Rezene Çayı Ne İşe Yarar? Rezene Çayı Faydaları Neler, Neye İyi Gelir?

Rezene çayı ne işe yarar ve rezene çayı faydaları neler, cevap olarak ilk önce ağız kokusunu önler. Sindirim sürecinde çok önemli olan rezene neye iyi gelir, baktığımızda özellikle spazm önleyici ve gaz giderici etkisidir. Kilo problemi olanlar bundan bitki çaylarıyla kurtulmak istemektedir. Bu nedenle rezene çayı kilo verdirir mi, sorusunun cevabını doğurmaktadır. Bitki çayı severler tarafından uyku getirir mi, konusu da merak edilmektedir. Bu sorular rezene çayının birden fazla faydası olup olmadığını açığa çıkarmaktadır.

Rezene Çayı Nedir?

Maydanozgiller familyasından gelen rezene, aslında antik çağlardan beri hem mutfak hem de tıbbi özellikleri nedeniyle kullanılan hoş kokulu bir bitkidir. Yoğun hoş kokusu nedeniyle de ağız kokusu için kullanımı tercih edilirken rezenenin aslında sağlığa pek çok faydası bulunur. Rezene, A vitamini, B grubu vitaminleri, C ve D vitaminlerinin yanı sıra lif, potasyum, manganez, çinko, demir ve kalsiyum gibi minerallerini içermesiyle kendisini güçlü kılar.

Rezene bitkisinin kökü, uzun yıllar boyunca kabızlık ve gaz problemlerinin giderilmesi için kullanılmış, yaprakları ise çay olarak demlenerek pek çok farklı rahatsızlığın iyileştirilmesi için tüketilmiştir. Günümüzde de mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıklarının giderilmesi, solunum sistemi hastalıklarının iyileştirilmesi, migren gibi baş ağrıların rahatlatılması gibi pek çok farklı amaçla tüketilmektedir. Rezene çayı, günümüzde anne sütü miktarının arttırılması ve bebeklerin gaz problemlerinin giderilmesi için de sıklıkla kullanılmaktadır.

Rezene Çayı Ne İşe Yarar?

Birden fazla faydası bulunan rezene çayının en önemli özelliği ağız kokusunu giderme olarak görülmektedir. Bu önemli faydasının yanında sindirim sistemine olan yardımı da çok fazla bilinmektedir. Rezene tohumlarının spazm önleyici ve gaz gierisi etkisi özellikle bağırsak hastalıkları ve reflünün yarattığı mide ekşimesine iyi gelmektedir. Aynı zamanda kasları gevşeterek ağrıyı azalttığı da biliriz. İçeriğindeki yüksek diyet lifi de bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde yardımcıdır. Kabızlık tedavisinin yanı sıra kabızlığın önlenmesinde de rezene çayı tercih edilir. Aslında rezene için 'doğal bir anti-asit ilacı görevi görür' denebilir. Yemeklerden sonra rezene çayı içilmesi rahatlatır.

Rezene, iç parazitlerinde öldürülmesinde kullanılabilir. Rezene çayının bağırsak hareketlerini destekleyici bir müshil etkisi yarattığı ve böylece parazitlerin bağırsak atılmasında belirleyici bir rol oynadığı düşünülür. Rezene çayı, sindirim hareketlerini kolaylaştırarak yağ yakımını hızlandırmak için metabolizmayı destekler. Yüksek lif ile tok tutarken aşırı yemenin de önüne geçer. Yemeklerden önce bir fincan rezene çayı tüketilmesi açlık hissinin duyulmamasını sağlayabilir.

Rezene Çayı Faydaları Neler?

Vücutta bulunan serbest radikallerin yarattığı etkiler ile antioksidan maddeler arasındaki denge, zaman zaman bozulabilir. İmmün sistemin zayıflamasına bağlı olarak bazı sağlık problemlerine yol açabilen bu durum, bitkisel çaylarla dengelenebilir. Ancak bu ürünlerin az miktarda tüketilmesi farklı sağlık sorunlarının oluşmaması için son derece önemlidir. Düzenli olarak kullanılan ilaçların varlığında bitki çayları, hekime danışılarak kullanılmalıdır. Rezene çayı da şifalı bitki çaylarından biridir.

İdrar söktürücü özelliği olduğu için ödem oluşumunu engeller. C vitamini bakımından zengin olan rezene çayı, cilt dokusunu yeniler ve kolajen yapının oluşmasını sağlayarak cildi canlandırır. Vitamin ve mineral bakımından zengin olduğundan olası enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olarak vücudu korur.