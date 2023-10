Risk grubundakiler dikkat! Grip deyip geçmeyin...

Dünyanın her yerinde dolaşan influenza virüslerinin neden olduğu akut bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, her yıl dünyada yaklaşık 3-5 milyonu ağır hastalık olmak üzere 1 milyar kişiyi etkilerken 300-650 bin kişinin ölümüne neden oluyor. Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Prof. Dr. Ali Acar, gribe yakalanmamak için sık el yıkama, sağlıklı beslenme, mevsime göre giyinme gibi kişisel önlemlerin yanı sıra özellikle risk altındaki kişilerin mutlaka aşılanması gerektiğini dile getirdi.

İnfluenza virüsünün her yıl yapısını değiştirdiğinden, Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel izleme verilerine dayanarak aşı içerikleri için yıllık önerilerde bulunduğunu belirten Acar, "Her yıl aşı içeriği Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri dikkate alınarak hazırlanıyor. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili oluyor. Bu nedenle, daha önce geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılması gerekiyor.

Risk grubundaki kişilerin eylül-ekim aylarından itibaren mevsimsel grip salgınlarına neden olabilecek virüslere karşı hazırlanan güncel aşılarla aşılanması gerekiyor. Aşının koruyuculuğu ise yaklaşık 6-8 ay sürüyor. Dolayısıyla bir sonraki grip mevsiminde hastalığa tekrar yakalanmak mümkün hale geliyor. Bu nedenle mevsimsel gripten korunmak için her yıl aşı yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.