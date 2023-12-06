Robotik cerrahiyle kansere "çok daha kolay" dur deniyor! Uzmanı açıkladı: "Ağrı da yatış süresi de daha az"

Doç. Dr. Karakaş, yaptığı açıklamada, onkolojik ameliyatlar arasında rahim iç zarı, rahim ağzı ve vulva kanserlerinde robotik cerrahi kullandıklarını ifade etti. Robotik cerrahiyle en çok rahim iç zarı (endometrium) ameliyatı yaptıklarını bildiren Karakaş, önceden açık yapılan bu ameliyatların, teknolojinin gelişmesiyle "minimal invaziv" dedikleri laparoskopi ile yapılmaya başlandığını kaydetti.

Karakaş, rahim tümörlerinin yüzde 15 metastaz yapma olasılığı bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Rahim kanseri yüzde15 lenf nodu metastazı yapar, lenfe sıçrar. 'Kalan yüzde 85 kısmı için hastayı boşuna mı ameliyat ediyoruz?' diye bir soru işareti oluyor. Bunun için önerilen de tüm lenf nodlarını çıkarmak. Böyle olunca da hastanın bacaklarında kocaman şişmeler, lenf ödem, damar yaralanmaları, uzun ameliyat süreleri, hastanede yatış gibi pek çok sıkıntı oluyor. Bunun yerine tümör ile lenf nodu arasındaki bağlantıyı, ICQ dediğimiz yeşil boyayla işaretli lenf bezesini gördüğümüz zaman, bunu patoloji uzmanlarına ince kesit şeklinde incelettirip burada gerçekten sıçrama var mı, onu anlayabiliyoruz. Böylece hastayı tüm lenf bezelerini çıkarmaktan da kurtarıyoruz."