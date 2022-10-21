Romatizma hastalarını 3 ayda ağrılarından kurtarıyor! Bu meyve doğanın en büyük şifa kaynağı

Romatizma hastası birçok kişi, birbirinden farklı ağrı kesici türleri kullanarak, doktor kontrolünde ağrılarını azaltmak için mücadele ediyor. Ancak bazı araştırmalar, bazı gıda türlerinin doğal bir ağrı kesici olduğunu gösteriyor.

Acı kabak olarak bilinen ve genellikle çok az tüketilen, az bilinen bir besin, üç aylık günlük tüketimin sonucunda araştırmalara göre; oldukça umut verici sonuçlar sundu. Bu meyve, Asya mutfağında temel olan tropik meyvelerden biri. Keskin bir tada sahip olan bu meyve, Asya dışında ise oldukça az biliniyor.