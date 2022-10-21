Romatizma hastalarını 3 ayda ağrılarından kurtarıyor! Bu meyve doğanın en büyük şifa kaynağı

Romatizma hastası birçok kişi, birbirinden farklı ağrı kesici türleri kullanarak, doktor kontrolünde ağrılarını azaltmak için mücadele ediyor. Ancak bazı araştırmalar, bazı gıda türlerinin doğal bir ağrı kesici olduğunu gösteriyor.
Acı kabak olarak bilinen ve genellikle çok az tüketilen, az bilinen bir besin, üç aylık günlük tüketimin sonucunda araştırmalara göre; oldukça umut verici sonuçlar sundu. Bu meyve, Asya mutfağında temel olan tropik meyvelerden biri. Keskin bir tada sahip olan bu meyve, Asya dışında ise oldukça az biliniyor.
"GÜVENLİ BİR SEÇENEK"
Complementary Therapies in Clinical Practice adlı dergide yayınlanan bir araştırma sonucunda acı kabağın, osteoartritli hastalar için "ağrıları azaltmak ve semptomları hafifletmek için güvenli bir alternatif sunduğu tespit edildi.
Araştırmacılar, üç ay boyunca dizlerinde osteoartriti olan otuz sekiz kişiye acı kabak takviyesi verdi. Takviyeler günde üç kez alındı ve 500 miligram acı kabak içeriyordu.Aynı durumdaki 37 kişiye de plasebo verdiler.
"YEMEYENLERDE DAHA FAZLA AĞRI GÖRÜLDÜ"
Araştırmacılar, acı kabak verilen kişilerin daha az diz ağrısı yaşadıklarını ve dayanılmaz ağrılarla baş etmek için "çok fazla ağrı kesiciye" ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Plasebo verilen grupta ise ağrıları için ağrı kesiciye ihtiyaç duyma durumu devam ediyordu.
Acı kabak, fitokimyasallar olarak bilinen ve kemiklerde ve eklemlerdeki iltihabı azaltabilen maddeler içerdiği bilinmektedir. Önceki çalışmalar, acı kavunun vücudun bağışıklık tepkisini düzenleyebileceğini göstermiştir. Artrit Vakfı'na (AF) göre, bağışıklık tepkisi "bozulduğunda" sağlıklı dokulara saldırabilir, bu da artrite neden olabilir.
İLTİHAPLANMAYI GİDEREBİLECEK DİĞER GIDALAR
Soğan, artrit semptomlarını azaltmada da yardımcı olabilir. Hindistan'da KIET Eczacılık Okulu tarafından 2021 yılında yapılan bir çalışma, "Soğanlardaki anti-inflamatuar bileşikler, osteoartrit ve romatoid artrit gibi durumlarla ilişkili klinik semptomları azaltmaya yardımcı oluyor" diyerek önemli bir veri paylaştı.
AF (Artrit Vakfı), soğanın aynı zamanda en zengin flavonoid kaynaklarından biri olduğunu, vücudun hücrelerdeki serbest radikalleri zarar vermeden önce temizleyen antioksidanlara sahip olduğunu belirtti. Soğanlarda bulunan ve kuersetin adı verilen bir flavonoidin, osteoartrit (OA) ve romatoid artritte (RA) iltihaplanmaya neden olan lökotrienler, prostaglandinler ve histaminleri inhibe ettiği gösterilmişti. Kersetin "düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) veya "kötü" kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltabilir ve kanserin ilerlemesini önlemeye yardımcı olabilir".
Domateslerdeki likopen de yardımcı olabilir. Besin maddesinin ayrıca inflamatuar kimyasalların varlığını azalttığı bulunmuştur.
KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER
Connecticut Romatoloji ve Alerji Enstitüsü, yağlı yiyeceklerin yanı sıra tatlıları da azaltmayı öneriyor. Çok fazla şeker tüketmek vücudunuzdaki iltihabı artırır. Tepkiyi tetiklemek için tek gereken, yaklaşık bir kutu sodadaki miktar olan 40 gramdır. Şekerli içecekleri, şekerlemeleri ve hamur işlerini kesmek, artrit ağrınızın bir kısmını hafifletebilir. İşlenmiş gıdalarda, kızarmış gıdalarda, fast foodlarda ve donutlarda bulunanlar gibi trans yağlar iltihaplanmaya neden olabilir.
Uzmanlar, artrite yardımcı olmak için sağlıklı ve dengeli bir diyetin önemini vurgulamaktadır. Bu diyet meyve ve sebzeler, nişastalı yiyecekler, et, balık, yumurta ve fasulye, süt ve yağdan oluşmalıdır. Bu besin gruplarını dengelemek, artrit sorunlarına neden olan önemli bir faktör olan kilonuzu yönetmenize yardımcı olabilir.