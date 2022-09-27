Romatizma hastalarının şifası bulundu! Bu çay eklemlerdeki iltihabı söküp atıyor

Romatoid artrit (RA), çoğunlukla el ve ayakların küçük eklemlerini etkileyen, zayıflatıcı bir otoimmün hastalıktır. Kıkırdak hasarına, kemik erozyonuna ve eklem deformitesine ilerleyen ağrılı şişmeye neden olur.

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Durumun yetişkinleri her yaşta etkilediği bilinmektedir, ancak en yaygın olarak 40 ila 50 yaşları arasında başlar ve kadınların etkilenme olasılığı erkeklere kıyasla üç kat daha fazladır.

Artritli bazı insanlar, alevlenme adı verilen yoğun iltihaplanma dönemleri yaşarlar. Durum için geçerli bir tedavi yoktur, ancak tedaviler durumu yönetmeye yardımcı olabilir.

Araştırmalar, bir içeceği tüketmenin ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini buldu. Yeşil çay, anti-inflamatuar özelliklere sahip güçlü antioksidanlar içerir ve çalışmaların romatoid artrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösteren çalışmalar vardır.