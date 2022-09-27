Romatizma hastalarının şifası bulundu! Bu çay eklemlerdeki iltihabı söküp atıyor

Romatoid artrit (RA), çoğunlukla el ve ayakların küçük eklemlerini etkileyen, zayıflatıcı bir otoimmün hastalıktır. Kıkırdak hasarına, kemik erozyonuna ve eklem deformitesine ilerleyen ağrılı şişmeye neden olur.
"YARDIMCI OLAN DOĞAL BİR ÇAY TÜRÜ MEVCUT"
Durumun yetişkinleri her yaşta etkilediği bilinmektedir, ancak en yaygın olarak 40 ila 50 yaşları arasında başlar ve kadınların etkilenme olasılığı erkeklere kıyasla üç kat daha fazladır.
Artritli bazı insanlar, alevlenme adı verilen yoğun iltihaplanma dönemleri yaşarlar. Durum için geçerli bir tedavi yoktur, ancak tedaviler durumu yönetmeye yardımcı olabilir.
Araştırmalar, bir içeceği tüketmenin ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini buldu. Yeşil çay, anti-inflamatuar özelliklere sahip güçlü antioksidanlar içerir ve çalışmaların romatoid artrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösteren çalışmalar vardır.
"YEŞİL ÇAY AYAK BİLEĞİNDEKİ ŞİŞMEYİ AZALTTI"
Arthritis and Rheumatology dergisinde araştırmacılar, epigallocatechin-3-gallate (EGCG) adı verilen bileşiğin, test edilen farelerde bulunan artritik semptomlara nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.
EGCG'yi RA'nın fare modellerine 10 gün boyunca verdikten sonra, ekip, bileşikle yapılan tedavinin ayak bileği şişmesinde önemli bir azalmaya yol açtığını fark etti.
EGCG, kateşinler olarak bilinen bir flavanol sınıfına ait kimyasal bir bileşiktir. En çok yeşil çayda ve beyaz çayın kurutulmuş yapraklarında bulunur ve bileşiğin anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.
"TEDAVİDE YÜKSEK POTANSİYELİ OLDUĞU KEŞFEDİLDİ"
Çalışma, molekülün diğer hücresel fonksiyonları bozmadan hastalığın etkilerini ne kadar etkili bir şekilde bloke etmesi nedeniyle EGCG'nin romatoid artrit tedavisi için yüksek potansiyele sahip olduğu sonucuna varmıştır.
Araştırmanın başındaki kişi olan Salah-uddin Ahmed, "Romatoid artrit için mevcut ilaçlar pahalı, bağışıklığı baskılayıcı ve bazen uzun süreli kullanım için uygun değil" dedi.
Bu çalışma, proinflamatuar sitokinlerin sinyallerini ileterek romatoid artritte iltihaplanma ve doku tahribatına neden olduğu önemli bir sinyal proteini olan TAK1'i hedeflemek için EGCG'nin kullanılmasına yönelik araştırma alanını açtı.
"BİR İSVEÇ ÇALIŞMASI DA VERİYİ DESTEKLİYOR"
Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde yayınlanan bir İsveç çalışması ise, artrit semptomlarını azaltmak için çay tüketimine baktı. Araştırma, 2.237 artrit vakası için çay tüketimi hakkında veri toplamayı içeriyordu.
Çay tüketimi hiç (0 fincan/gün), düzensiz (günde bir fincandan az), düzenli (günde bir-iki fincan) ve yüksek (günde iki fincandan fazla) olmak üzere sınıflandırılmış ve düzensiz tüketim olarak sınıflandırılmıştır.
Bu çalışma, çay içenlerin yüksek tüketiminin koruyucu etkisinin artrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olduğu sonucuna varmıştır.
Artrit semptomlarını azaltan yiyecekler;
Durumu yönetmeye yardımcı olduğu söylenen diğer yiyecekler şunlardır: